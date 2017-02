Ryan Gosling & Emma Stone in “City of Stars”: video, testo e traduzione

Dalla colonna sonora di La La Land, il film campione d’incassi, c’è un’intenso duetto tra l’attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, cantante e musicista canadese Ryan Gosling e l’attrice statunitense Emily Jean Stone, in arte Emma Stone, sulle note di City of Stars, secondo singolo estratto dalla bellissima soundtrack.

Dopo il grande successo di Another Day Of Sun (by La La Land Cast), è il momento di questo pezzo, che verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 3 marzo 2017.

La musica del brano è stata composta da Justin Hurwitz mentre i testi sono opera di Benj Pasek e Justin Paul.

City of Stars ha già vinto un Golden Globe come “miglior canzone originale” (Best Original Song) e un Critics’ Choice Awards come “Miglior Canzone”, ed è inoltre stato il pezzo globalmente più ascoltato, con oltre 24 milioni di streams su Spotify.

Loading...



Per vedere il video relativo a questo duetto cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Ryan Gosling & Emma Stone – City of Stars traduzione (Download – Audio)

[Strofa di Sebastian: Ryan Gosling e Emma Stone]

Città di stelle

Splendi solo per me?

Città di stelle

Ci sono così tante cose che non riesco a vedere

Chi lo sa?

L’ho sentito dalla prima volta che ti ho abbracciato

Che adesso i nostri sogni

Si stanno finalmente avverando

Link sponsorizzati









[Strofa di Mia: Emma Stone e Ryan Gosling]

Città di stelle

Tutti vogliono solo una cosa

Nei bar

E attraverso la cortina di fumo dei ristoranti affollati

È l’amore

Sì, tutto ciò che stiamo cercando è l’amore di qualcuno

Un brivido

Uno sguardo

Un tocco

Un ballo

[Duetto: Ryan Gosling e Emma Stone]

Uno sguardo negli occhi di qualcuno

Illuminerà i cieli

Per aprire il mondo e scuoterlo

Una voce che dice, io sarò qui

E starai bene

Non mi importa sapere

Esattamente dove andrò

Perché ho solo bisogno di questa strana sensazione

Un rat-tat-tat nel mio cuore

[Conclusione: Ryan Gosling e Emma Stone]

Credo di volere che rimanga

Città di stelle

Splendi solo per me?

Città di stelle

Non hai mai brillato così intensamente

City of Stars testo – Ryan Gosling & Emma Stone

[Sebastian’s Verse: Ryan Gosling & Emma Stone]

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

There’s so much that I can’t see

Who knows?

I felt it from the first embrace I shared with you

That now our dreams

They’ve finally come true

[Mia’s Verse: Emma Stone & Ryan Gosling]

City of stars

Just one thing everybody wants

There in the bars

And through the smokescreen of the crowded restaurants

It’s love

Yes, all we’re looking for is love from someone else

A rush

A glance

A touch

A dance

[Duet: Ryan Gosling & Emma Stone]

A look in somebody’s eyes

To light up the skies

To open the world and send it reeling

A voice that says, I’ll be here

And you’ll be alright

I don’t care if I know

Just where I will go

‘Cause all that I need is this crazy feeling

A rat-tat-tat on my heart

[Outro: Ryan Gosling & Emma Stone]

Think I want it to stay

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

You never shined so brightly

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi