Fifty Shades Freed (Cinquanta Sfumature di Rosso): le canzoni in scaletta nell’interessantissima colonna sonora del film

Cinquanta Sfumature di Rosso (titolo originale Fifty Shades Freed) è un nuovo film diretto da James Foley, scritto da Niall Leonard e sequel di “Cinquanta sfumature di Grigio” (2015) e “Cinquanta sfumature di nero” (2017).

Le star del lungometraggio, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James, sono ancra Dakota Johnson e Jamie Dornan, rispettivamente nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey.

La pellicola sarà nei cinema italiani dall’8 febbraio 2018.

Come le soundtracks dei due precedenti capitoli, anche la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso risulta molto interessante e ricca di importanti artisti come Sia, Ellie Goulding (presente con la nuova versione del brano di successo “Love Me Like You Do”), Julia Michaels (in due pezzi inediti), Dua Lipa, Jessie J, Hailee Steinfeld e Miike Snow.

Nella soundtrack, formata da un totale di 22 canzoni, vi sono anche un paio di composizioni dello statunitense Danny Elfman.

Per quel che concerne gli artisti, ovviamente non ci siamo dimenticati di Rita Ora e Liam Payne, in quanto è loro il singolo portante battezzato For You, un bellissimo pezzo uscito ad inizio gennaio 2018, degno promotore dell’attesissima soundtrack, che sarà negli scaffali dei negozi il 9 febbraio 2018.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni in scaletta nella compilation.

Cinquanta Sfumature di Rosso – Canzoni album colonna sonora (Audio CD – Vinile – Download)

Capital Letters – Hailee Steinfeld & BloodPop For You (Fifty Shades Freed) – Liam Payne & Rita Ora Sacrifice – Black Atlass feat. Jessie Reyez High – Dua Lipa & Whethan Heaven – Julia Michaels Big Spender – Kiana Ledé feat. Prince Charlez Never Tear Us Apart – Bishop Briggs The Wolf – The Spencer Lee Band Are You – Julia Michaels Cross Your Mind – Sabrina Claudio Change Your Mind – Miike Snow Come On Back – Shungudzo I Got You (I Feel Good) – Jessie J Ta Meilleure Ennemie (Pearls) – Samantha Gongol (dei Marian Hill) feat. Juliette Armanet Deer in Headlights – Sia Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child Love Me Like You Do – Ellie Goulding (Nuova versione incisa appositamente per la pellicola) Freed – Danny Elfman Seeing Red – Danny Elfman Maybe I’m Amazed – Jamie Dornan (Traccia Bonus) Cross Your Mind (Versione spagnola – Traccia Bonus) – Sabrina Claudio Pearls – Samantha Gongol (Traccia Bonus)













