La colonna sonora del film Cinquanta sfumature di nero: info e titoli delle canzoni incluse nell’album

Fifty Shades Darker (titolo in italiano Cinquanta sfumature di nero) è un film diretto da James Foley, che vede protagonisti Dakota Johnson (Anastasia) Steele Jamie Dornan (Christian Grey), Kim Basinger, Max Martini, Robinne Lee, Eric Johnson, Bella Heathcote, Brant Daugherty, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Hugh Dancy, Tyler Hoechlin, Rita Ora, Eloise Mumford, Fay Masterson, Luke Grimes, Andrew Airlie e Dylan Neal. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James nonché sequel del film Cinquanta sfumature di grigio (2015).

La colonna sonora della pellicola, distribuita nei cinema italiani dal 9 febbraio 2017, sarà disponibile a partire dal 10 febbraio sia nel formato CD che in quello digitale (dovrebbe esserlo anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito), via Universal Studios e Republic Records.

Sono diciannove la canzoni incluse nell’album relativo alla soundtrack dell’atteso film, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti “I Don’t Wanna Live Forever” che vede in duetto Zayn Malik e Taylor Swift (scritta dalla Swift, Sam Dew e Jack Antonoff) e “Not Afraid Anymore” interpretata e scritta da Halsey, con la collaborazione di Jason Quenneville, Nasri Atweh e Adam Messinger.

Nell’interessante colonna sonora, sono inclusi brani di Tove Lo, John Legend, Nick Jonas & Nicki Minaj, Sia, Frances, The Avener ft. Mark Asari, Corinne Bailey Rae, Kygo ft. Andrew Jackson, JP Cooper, JRY ft. Rooty, Toulouse, José James, Anderson East, Joseph Angel, The-Dream, e dulcis in fundo, due pezzi del cantante, compositore e attore statunitense, autore di numerose colonne sonore di film, Danny Elfman.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle 19 tracks incluse nella colonna sonora di Cinquanta sfumature di nero.

Link sponsorizzati









Tracklist colonna sonora Cinquanta sfumature di nero (Reperibile su Amazon nel formato Audio CD e Download Digitale – Download su iTunes)

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – ZAYN & Taylor Swift 4:05 Not Afraid Anymore – Halsey 3:46 Pray – JRY feat. Rooty 3:20 Lies in the Dark – Tove Lo 3:41 No Running from Me – Toulouse 3:11 One Woman Man – John Legend 4:04 Code Blue – The-Dream 4:45 Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj 3:34 Helium – Sia 4:12 Cruise – Kygo feat. Andrew Jackson 3:44 The Scientist – Corinne Bailey Rae 3:16 They Can’t Take That Away from Me – José James 2:04 Birthday – JP Cooper 3:21 I Need a Good One – The Avener feat. Mark Asari 3:48 Empty Pack of Cigarettes – Joseph Angel 3:51 What Would It Take – Anderson East 3:59 What Is Love? – Frances 4:07 On His Knees – Danny Elfman 2:50 Making It Real – Danny Elfman 2:08

Vedi altre colonne sonore.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi