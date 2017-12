Cimini: guarda il video del singolo d’esordio La Legge Di Murphy + testo

Federico Cimini è un nuovo membro di Garrincha Dischi e La Legge Di Murphy è il primo suo singolo con quest’etichetta discografica, pubblicato il 15 novembre 2017.

Il giovane cantautore calabrese trapiantato a Bologna, è anche autore della nuova canzone prodotta, registratae e mixata da Nicola Roda & Enrico Roberto, che sarà inclusa in un album, che vedrà la luce nel 2018.





Nel brano, Cimini racconta un fastidioso senso di inadeguatezza, la sensazione di trovarsi sempre nel posto sbagliato, e la consapevolezza che se qualcosa deve andare storto, così sarà.

Nel video ufficiale diretto da Davide Spina (idea di Stefano Maggiore, Soggetto e Sceneggiatura di F. C., Jambo Praticò, Nicola Roda, Stefano Bazzano e Davide Spina), il protagonista è un uomo (Renato Avallone – attore protagonista del “Terzo Segreto di Satira”) travestito da banana, che fedelmente al testo, è alle prese con una giornata sfortunata, dove nulla sembra andare per il verso giusto. Egli è perennemente tartassato dalla sfortuna e vagando in giro per la città, incontra più volte sul suo cammino diversi personaggi, tra cui Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale e I Botanici, facenti parte della label Garrincha Dischi.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante dopo la quale accedete alle parole che compongono questo pezzo.

La Legge Di Murphy testo – Cimini

Sopra letti di gomma

Sulle sedie in corallo

Sotto il cielo d’inverno

Nelle piste da ballo

Non ho ancora capito qual è il posto migliore per me.

Dietro i banchi di scuola

Quando hai fatto un errore

Dentro il traffico spinto

Quando giochi a pallone

Per la legge di Murphy sono tutti migliori di te.

Chi cammina da solo

Chi da solo si spara

Chi non trova lavoro

Chi si perde per strada

Chi non sa cosa dire

Chi non sa come va a finire

O forse non vuole capire.

Che di fame si muore

E la guerra fa male

Che d’invidia si crepa

Per un video virale

Se non pensi veloce arriveranno tutti prima di te.

Quando sbatto la testa

Quando c’è da pagare

Che poi il filo si spezza

Manco fossi qualcuno che vale

Quel poco che vale per quelli come te.

Chi fa finta di niente

Chi fa il segno di pace

Chi si in*ula il Cimini

Chi poi in fondo gli piace

Chi non riesce a dormire

Chi non vuole nemmeno partire.

Chi cammina da solo

Chi da solo si spara

Chi non trova lavoro

Chi si perde per strada

Chi non sa cosa dire

Chi non sa come va a finire

O forse non vuole capire.

Sopra letti di gomma

Sulle sedie in corallo

Sotto il cielo d’inverno

Nelle piste da ballo

Non ho ancora capito qual è il posto migliore per me.

Quando sbatto la testa

Quando c’è da pagare

Che poi il filo si spezza

Manco fossi qualcuno che vale

Quel poco che vale per quelli come te.

Dietro i banchi di scuola

Quando hai fatto un errore

Dentro il traffico spinto

Quando giochi a pallone

Per la legge di Murphy sono tutti migliori di te

Sono tutti migliori di me.

Se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a una catastrofe, allora qualcuno la farà in quel modo”. Firmato Edward A. Murphy.

















