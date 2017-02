Anne-Marie e il nuovo singolo “Ciao Adios”: audio, testo e traduzione

In data 10 febbraio 2017 la ventiseienne cantautrice britannica Anne-Marie Nicholson, ha pubblicato il nuovo singolo che si intitola Ciao Adios, un bel pezzo che vi invito ad ascoltare in quanto merita.

Il 2016 è stato un anno fantastico per quest’emergente e sempre più amata artista inglese: dopo il grande successo da solista in “Alarm” e le fortunate collaborazioni con i Rudimental e soprattutto con i Clean Bandit e Sean Paul sulle note della strepitosa hit Rockabye, ancora ai vertici della charts, incluse quelle italiane, la cantautrice ci propone questa convincente ed orecchiabile canzone, scritta con la collaborazione di Jennifer Decilveo, Tom Meredith e Mason Levy.

Nell’inedito, la cantante di rivolge all’ormai ex fidanzato, dicendogli che di avere scoperto che la tradisce con un’altra persona e che di conseguenza la loro storia è insindacabilmente conclusa.

E’ sinteticamente questo il concept dell’energico singolo pop/dance, significato che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate appena dopo la cover in basso, insieme al testo in inglese.

Cliccando sulla copertina del brano, che sarà incluso nel debut album sul quale ancora non si hanno notizie, accedete invece all’audio nel canale Youtube di Anne Marie.

Anne-Marie – Ciao Adios traduzione (Download)

[Introduzione]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Ah ah

Uh

[Verso 1]

Te lo chiedo una volta, te lo chiedo due volte

C’è del rossetto sul tuo colletto

Dici che è solo un’amica

Allora perché non la chiamiamo

Così esci con qualcuno

Per fare tutte le cose che facevi con me

Lo giuro, so che è così

[Pre-Ritornello 1]

Mi portavi fuori, con la tua bella macchina

E ci baciavamo sotto la pioggia

E quando ti telefono

Non so dove ti trovi

Finché non la sento pronunciare il tuo nome

Cantavamo insieme, quando suonavi la chitarra

Solo un lontano ricordo

Spero che lei ti tratti meglio di come tu hai trattato me, ah

[Ritornello]

Ti ho beccato, si a te

Non sono la tua numero uno

Ti ho visto, con lei

Baciarti e divertirti

Se le stai dando tutti i tuoi soldi ed il tuo tempo

Non starò qui seduta a perdere il mio tempo con te, si, con te

Ciao adios, ho chiuso

Ciao adios, ho chiuso

Ciao adios, ho chiuso

[Verso 2]

Dopo tre, dopo quattro volte

Perché perdo tempo?

Dimmi quante altre volte

Ci vogliono per essere più furbi?

Non serve negare il dolore e le bugie

E tutte le cose brutte che mi hai fatto

Giuro di sapere che l’hai fatto (cioè che l’ha tradita)

[Pre-Ritornello 2]

E ora la porti fuori con la tua bella macchina

E la baci sotto la pioggia

E quando ti telefona

Sa dove ti trovi

Ma so che al contrario

Ora canta con te, quando suoni la chitarra

Costruirsi ricordi nuovi di zecca

Spero che la tratti meglio di come tu hai trattato me

[Ritornello]

Ti ho beccato, si a te

Non sono la tua numero uno

Ti ho visto, con lei

Baciarti e divertirti

Se le stai dando tutti i tuoi soldi ed il tuo tempo

Non starò qui seduta a perdere il mio tempo con te, si, con te

Ciao adios, ho chiuso (ho chiuso)

Ciao adios, ho chiuso (no, no, no, no)

Ciao adios, ho chiuso

Se le stai dando tutti i tuoi soldi ed il tuo tempo

Non starò qui seduta a perdere il mio tempo con te, si, con te

Ciao adios, ho chiuso

Link sponsorizzati









[Ponte]

E ora la porti fuori con la tua bella macchina

E vi baciate sotto la pioggia

E quando ti telefona

Sa dove ti trovi

Ma so che al contrario

Ora canta con te, quando suoni la chitarra

Costruirsi ricordi nuovi di zecca

Spero che la tratti meglio di come tu hai trattato me

[Ritornello + conclusione]

Ti ho beccato, si a te

Non sono la tua numero uno

Ti ho visto, con lei

Baciarti e divertirti

Se le stai dando tutti i tuoi soldi ed il tuo tempo

Non starò qui seduta a perdere il mio tempo con te, si, con te

Ciao adios, ho chiuso (ho chiuso)

Ciao adios, ho chiuso (Vivi la tua vita, io vivrò la mia)

Ciao adios, ho, ho chiuso

Se le stai dando tutti i tuoi soldi ed il tuo tempo

Non starò qui seduta a perdere il mio tempo con te, si, con te

Ciao adios, ho chiuso

Ciao Adios – Anne-Marie – Testo

[Intro]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Uh

[Verse 1]

Ask you once, ask you twice now

There’s lipstick on your collar

You say she’s just a friend now

Then why don’t we call her

So you want to go on with someone

To do all the things you used to do to me

I swear, I know you do

[Pre-Chorus 1]

Used to take me out, in your fancy car

And make out in the rain

And when I ring you up

Don’t know where you are

‘Til I hear her say your name

Used to sing along, when you played guitar

Just a distant memory

Hope she treats you better than you treated me, ah

[Chorus]

I’m onto you, yeah you

I’m not your number one

I saw you, with her

Kissing and having fun

If you’re giving all of your money and time

I’m not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I’m done

Ciao adios, I’m done

Ciao adios, I’m done

[Verse 2]

After three, after four times

Why did I bother?

Tell me how many more times

Does it take to get smarter?

Don’t need to deny the hurt and the lies

And all of the things that you did to me

I swear, I know you did

[Pre-Chorus 2]

And now you take her out, in your fancy car

And you make out in the rain

And when she rings you up

She know where you are

But I know differently

Now she sings along, when you play guitar

Making brand new memories

Hope you treat her better than you treated me

[Chorus]

I’m onto you, yeah you

I’m not your number one

I saw you, with her

Kissing and having fun

If you’re giving all of your money and time

I’m not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I’m done (I’m done)

Ciao adios, I’m done (no, no, no, no)

Ciao adios, I’m done

If you’re giving all of your money and time

I’m not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I’m done

[Bridge]

And now you take her out, in your fancy car

And make out in the rain

And when she rings you up

She know where you are

But I know differently

Now she sings along, when you play guitar

Making brand new memories

Hope you treat her better than you treated me

[Chorus + Outro]

I’m onto you, yeah you

I’m not your number one

I saw you, with her

Kissing and having fun

If you’re giving all of your money and time

I’m not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I’m done (I’m done)

Ciao adios, I’m done (you get on with your life, I’ll get on with my life)

Ciao adios, I’m, I’m done

If you’re giving all of your money and time

I’m not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I’m done

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi