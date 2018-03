Chvrches – Get Out: video e traduzione del nuovo singolo

Ad oltre due anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Every Open Eye, i Chvrches sono tornati con Get Out, singolo pubblicato il 31 gennaio come primo estratto dal terzo album in studio Love Is Dead, che vedrà la luce il prossimo 25 maggio.

Il progetto includerà tredici tracce, tra le quali anche My Enemy ft. Matt Berninger, secondo estratto disponibile dallo scorso 28 febbraio.

La band synth-pop di Glasgow composta da Iain Cook, Martin Doherty e Lauren Mayberry, torna anche on air nella penisola, perché la nuova canzone sarà in rotazione radiofonica da venerdì 23 marzo 2018.

Il singolo è stato prodotto da Greg Kurstin, importante produttore che nel 2017 e nel 2018 si è aggiudicato il GRAMMY come “Producer Of The Year”.

Il brano è a mio parere abbastanza gradevole, anche se non si tratta di nulla di eclatante, ma giudicate voi ascoltandolo cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole tradotte in italiano.

Traduzione (Download)

[Il testo nella descrizione del video]





Ci siamo parlati fino allo sfinimento

Non ho mai detto quello che volevo

Quello di cui avevo bisogno

Ti ho portato al limite

Senza mai sapere cosa volevo

Cosa avevo bisogno che tu dicessi

Il riflesso che vedevi non mi somigliava mai

Fuori, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Le buone intenzioni non sono mai abbastanza buone

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Sto andando fuori di testa

Non ho mai ottenuto quello che volevo

Ciò di cui avevo bisogno

Sono rimasta indietro

Senza mai sapere cosa volevo

Cosa avevo bisogno che tu facessi

Il riflesso che vedevi non mi somigliava mai

Fuori, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Le buone intenzioni non sono mai abbastanza buone

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Quindi vuoi far cambiare le cose?

E vuoi mostrarmi come?

Sei un caleidoscopio

Un caleidoscopio

Quindi vuoi far cambiare le cose?

E vuoi mostrarmi come?

Sei un caleidoscopio

Sei un caleidoscopio

Fuori, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Le buone intenzioni non sono mai abbastanza buone

Possiamo uscire, uscire

Usciamo, usciamo, usciamo

Usciamo, usciamo, usciamo da qui?

Quindi vuoi far cambiare le cose?

E vuoi mostrarmi come?

Sei un caleidoscopio

Sei un caleidoscopio

Quindi vuoi far cambiare le cose?

E vuoi mostrarmi come?

Sei un caleidoscopio

Sei un caleidoscopio

Sei un caleidoscopio

Sei un caleidoscopio