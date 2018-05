Christina Aguilera – Twice: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Twice è il secondo singolo di Christina Aguilera estratto dall’ottavo album in studio “Liberation”, il cui rilascio è fissato al 15 giugno 2018.

Ad appena una settimana da Accelerate feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz, è uscita questa nuova canzone della cantautrice statunitense, dall’11 maggio disponibile in streaming e negli store digitali.

Anche in questo caso il mio giudizio non è entusiasmante: si tratta si di un brano gradevole, ma a parer mio nulla di eclatante. Se consideriamo che la Aguilera mancava dalle scene da quasi sei anni, ci si sarebbe aspettato qualcosa in più.

Gli autori del brano sono Julia Michaels e MNEK, che ha anche curato la produzione. Per ascoltarlo cliccate sull’immagine mentre a seguire trovate i testi.

Testo

[Intro]

Sometimes I wonder what is the meaning of this life

I found the price of love and lost my mind

I will forgive them all of my wrongs and my rights

I’d do it all again and won’t think twice, won’t think twice





[Verse 1]

Are you devil? Are you angel?

Am I heaven? Am I hell?

I can barely find the proof to save myself

Are you water? Are you fire?

Are you filthy? Are you pure?

Oh, I thought by now I’d know

But I’m not sure

[Pre-Chorus]

Well, you’re no angel

I never asked you to be

You’re my danger ‘cause that’s just what I need

But it still hurts me

[Chorus]

Well, sometimes I wonder what is the meaning of my life

I found the price of love and lost my mind

I will forgive them all of my wrongs and my rights

I’d do it all again and won’t think twice

Won’t think twice

[Verse 2]

My forever and my end

My forgiveness and my sin

I have sacrificed the most of my youth

Is it treason? Is it true?

That the worst I won’t undo

Only enemy I have in love is you

[Pre-Chorus]

Well, you’re no angel

I never asked you to be

You’re my danger ‘cause that’s just what I need

But it still hurts me

[Chorus]

Well, sometimes I wonder what is the meaning of my life

I found the price of love and lost my mind

Oh, I will forgive them all of my wrongs and my rights

I’d do it all again and won’t think twice, no

Won’t think twice

[Outro]

Were you devil? Were you angel?

It’s too late to change my mind

I would do it all again and not think twice