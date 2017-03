Chris Brown e l’esplicito nuovo singolo Privacy: audio, testo e traduzione

In data 24 marzo 2017, il cantante, attore, ballerino e rapper statunitense Chris Brown ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Privacy, un pezzo a dir poco esplicito che dovrebbe essere incluso nell’ottavo studio album Heartbreak on a Full Moon, che farà seguito a Royalty (2015).

Si tratta di una canzone a tema interamente sessuale, scritta dall’interprete con la collaborazione di Jim Stewart e D.A. Doman.

Mentre l’artista sta girando il video ufficiale, vi faccio ascoltare questo brano in cui Brown fa sia il rapper che il cantante, raccontando le fasi un rapporto sessuale, in maniera fin troppo spinta.

Siete quindi avvisati: il testo e la traduzione che trovate appena dopo la copertina, potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio direttamente sul canale Youtube di Breezy.

Chris Brown – Privacy testo (Download)

[Verse 1]

I need your body in ways

That you don’t understand, but I’m losing my patience

‘Cause we’ve been going over and over again

Girl, I just wanna take you home and get right to it

Know I gotta kiss it, baby

Give it to me, lick it, lick it inside and now

You know that I just wanna make love

Want you to scream and shout

And baby, when I’m deep in it now

I’ma slow it down, ‘cause ain’t no speed limit

When we’re moving at the speed of sound

We gon’ turn all the way up when the lights down

Why your pussy so damn good, miss lady?

Go and put that booty up, baby, one on one

You know I’ma go crazy when your legs in the air

You know your panties never getting in the way

You know I kinda like it, when you make me work for it

[Chorus]

Ayy you, girl, with the tight up skirt

Get that ass in the bed, I’ma lock the door

Shake that ass like boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

We don’t need nobody watching us (yikes!)

No eyes but your eyes

Ain’t nobody here but you and me

Licking your private parts (Boom shakalaka, hahaha)

And I know you love your privacy

[Verse 2]

You don’t need a shower, you already wet

Know that pussy power, telling me I ain’t ready yet

I say, “Fuck it,” face my fears, baby

When I lick it, I put tears in it

Put my face in it, eat it like a dinner date

You know I love foreplay, 12 play*, everything

Know my lovin’ don’t change

I don’t really give a fuck what a hater say

‘Cause you fine, baby

And it’s alright ‘cause you’re all mine, baby, ooh, hoo

Girl, I’ma let you get crazy

[Chorus]

Ayy you, girl, with the tight up skirt

Get that ass in the bed, I’ma lock the door

Shake that ass like boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

We don’t need nobody watching us (yikes!)

No eyes but your eyes

Ain’t nobody here but you and me

Licking your private parts (Boom shakalaka, hahaha)

And I know you love your privacy

[Verse 3]

Baby, I promise I won’t tell nobody

Just long as you let me hit it like every night

I could give a fuck ‘bout the club, ‘cause that pussy tight

Do a split on it, drop it, baby, show you right

I’ma split your weave and you askin’ me to stay the night

Whipped cream on your titties, then you suckin’ on my dick with ice

Oh my God, oh my God, my bitch get me right

Ain’t gotta pay for that pussy, my dick can change your life

I’m tired of missionary, wanna see you on your face

Put that ass up in the air, I’m lovin’ how that pussy taste

Damn, on your side, on your side

Stop runnin’ from this dick, I ain’t ‘bout to let you slide this time

[Chorus]

Ayy you, girl, with the tight up skirt

Get that ass in the bed, I’ma lock the door

Shake that ass like boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

We don’t need nobody watching us (yikes!)

No eyes but your eyes

Ain’t nobody here but you and me

Licking your private parts (Boom shakalaka, hahaha)

And I know you love your privacy

[Outro]

Privacy

Boom shakalaka

Hahaha

Privacy – Chris Brown – Traduzione

[Verso 1]

Ho bisogno del tuo corpo in modi

Che non puoi capire, ma sto perdendo la pazienza

Perché ne abbiamo parlato continuamente

Piccola, voglio solo portarti a casa e andare dritto al punto

So che devo baciarla, baby

Dammela, leccarla, leccarla dentro e ora

Sai che voglio solo fare l’amore

Voglio che urli e gridi

E piccola, quando sono nelle sue profondità

Rallenterò, perché non ci sono limiti di velocità

Quando ci muoveremo alla velocità del suono

Faremo casino quando le luci saranno spente

Perché la tua fi*a è così dannatamente buona, signorina

vado a infilarmi in quel cu*etto, piccola, uno a uno

Sai che mi fa impazzire quando hai le gambe in aria

Che le tue mutande non sono mai d’intralcio

Sai che mi piace, quando me la fai sudare (o “desiderare”)

[Ritornello]

Ayy ragazza, con la gonna stretta

Porta quel cu*o a letto, chiuderò a chiave la porta

Muovi quel cu*o come boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

Non abbiamo bisogno di nessuno che ci guarda (Accidenti!)

Niente occhi tranne i tuoi

Non c’è nessuno qui apparte te e me

Che ti lecco le parti intime (Boom shakalaka, hahaha)

E so che ami la privacy

[Verso 2]

Non hai bisogno di una doccia, sei già bagnata

So che il potere della fi*a, mi dice che non sono ancora pronto

Io dico: “ca*zate,” affronto le mie paure, piccola

Quando la lecco, ci metto le lacrime

Ci ficco la faccia, me la divoro come se fossi a a cena

Sai che adoro i preliminari, 12 Play*, tutto

Sai che il mio amore non cambia

Non mi frega niente di ciò che dicono gli invidiosi

Perché ti va bene, piccola

E questo è giusto perché sei tutta mia, piccola, ooh, hoo

Ragazza, ti farò impazzire

[Ritornello]

Ayy ragazza, con la gonna stretta

Porta quel cu*o a letto, chiuderò a chiave la porta

Muovi quel cu*o come boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

Non abbiamo bisogno di nessuno che ci guarda (Accidenti!)

Niente occhi tranne i tuoi

Non c’è nessuno qui apparte te e me

Che ti lecco le parti intime (Boom shakalaka, hahaha)

E so che ami la privacy

[Verso 3]

Piccola, prometto che non lo dirò a nessuno

Purché mi permetti di darci dentro come ogni sera

Non mi importa nulla della discoteca, perché quella fi*a stretta

La apro per bene, lo mollo dentro, baby, ti faccio vedere subito

La apro in due e mi chiederai di passare qui la notte

Panna montata sulle tet*e, poi mi succhi il ca**o col ghiaccio

Oh mio Dio, oh mio Dio, la mia pu**ana mi fa stare bene

Non devo pagare per quella fi*a, il mio ca**o può cambiarti la vita

Sono stanco della posizione missionaria, voglio vederti in faccia

Metti quel sedere in aria, adoro il gusto di quella figa

Accidenti, dalla tua parte, dalla tua parte

Smettila di scappare da questo ca**o, non ho intenzione di farti scivolare questa volta

[Ritornello]

Ayy ragazza, con la gonna stretta

Porta quel cu*o a letto, chiuderò a chiave la porta

Muovi quel cu*o come boom shakalaka, boom shakalaka (boom, boom)

Non abbiamo bisogno di nessuno che ci guarda (Accidenti!)

Niente occhi tranne i tuoi

Non c’è nessuno qui apparte te e me

Che ti lecco le parti intime (Boom shakalaka, hahaha)

E so che ami la privacy

[Conclusione]

Intimità

Boom Shakalaka

Ahahah

* 12 Play è il titolo del disco d’esordio di R. Kelly, contenente canzoni a tema sessuale.

















