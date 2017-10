Chris Brown – Heartbreak On A Full Moon è il nuovo album in uscita: tracklist ufficiale

Il 31 ottobre 2017 vedrà la luce l’ottavo album in studio di Chris Brown battezzato Heartbreak On A Full Moon, interessante progetto che arriva a poco meno di due anni di distanza da Royalty, in pre-order nel doppio CD e nel formato digitale.

Oltre alla scarsissima promozione del disco, su cui l’artista ha lavorato a lungo, l’altra curiosità è che il nuovo album vedrà la luce di martedì (proprio il giorno di Halloween), un giorno assai strano visto che solitamente gli album vengono pubblicati il venerdì. In virtù di questo, sono quindi curioso di conoscere i risultati dal punto di vista commerciale.





Al suo interno sono presenti la bellezza di quarantacinque canzoni e diverse collaborazioni di prestigio, nello specifico con Jhené Aiko & R. Kelly, DeJ Loaf & Lil Yachty, A1, Usher & Gucci Mane, Ty Dolla $ign & Verse Simmonds e Yo Gotti, A Boogie Wit da Hoodie & Kodak Black.

Niente edizioni deluxe quindi, l’ottava era discografica del cantante statunitense esce in un’unica super-versione, contenente 45 tracce ancora quasi tutte da scoprire, visto che è stato anticipata da “solamente” sei singoli, quali “Grass Ain’t Greener”, “Party”, “Privacy”, “Pills & Automobiles”, “Questions” e “High End”.

Appena dopo la copertina, che ritrae un pianeta (luna?) rosso con al centro un cuore sanguinante, trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Link sponsorizzati









Tracklist Heartbreak On A Full Moon – Chris Brown album (2 Audio CD – Download)

1. Lost & Found

2. Privacy

3. Juicy Booty feat. Jhené Aiko & R. Kelly

4. Questions [Video Ufficiale]

5. Heartbreak On A Full Moon

6. Roses

7. Confidence

8. Rock Your Body

9. Tempo

10. Handle It feat. DeJ Loaf & Lil Yachty

11. Sip

12. Everybody Knows

13. To My Bed

14. Hope You Do

15. This Ain’t

16. Pull Up

17. Party feat. Usher & Gucci Mane [Video Ufficiale]

18. Sensei feat. A1

19. Summer Breeze

20. No Exit

21. Pills & Automobiles feat. Yo Gotti, A Boogie Wit da Hoodie & Kodak Black [Video Ufficiale]

22. Hurt The Same

23. I Love Her

24. You Like

25. Nowhere

26. Other *****s

27. Tough Love

28. Paradise

29. Covered In You

30. Even

31. High End [Video Ufficiale]

32. On Me

33. Tell Me What To Do

34. Frustrated

35. Enemy

36. If You’re Down

37. Bite My Tongue

38. Run Away

39. This Way

40. Yellow Tape

41. Reddi Whip

42. Hangover

43. Emotion

44. Only 4 Me feat. Ty Dolla $ign & Verse Simmonds

45. Grass Ain’t Greener













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi