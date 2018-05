Childish Gambino – This Is America: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Donald McKinley Glover Jr., in arte Childish Gambino, il 6 maggio 2018 ha rilasciato il nuovo singolo This Is America, un pezzo che vede la partecipazione di Young Thug, Blocboy JB, Slim Jxmmi, 21 Savage e Quavo, non accreditati.

In questa canzone, nella quale si parla della difficile vita in America di coloro i quali hanno la pelle nera, si mettono insieme gioiosi e spensierati cori a aggressive e oscure strofe. Insomma la nuova canzone, mette in luce il problema sempre più dilagante inerente al razzismo e anche la violenza delle forze dell’ordine nei confronti della gente di colore

Il video ufficiale, che in un paio di giorni ha superato le 31 milioni di views, è stato diretto dal fedele collaboratore del rapper statunitense, Hiro Murai, e alterna scene allegre ad altre caotiche e violente.

E’ decisamente forte il filmato a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo (Download: clean – explicit)

[Intro: Choir]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, go, go away

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, go, go away

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, go, go away

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, go, go away

[Bridge: Childish Gambino & (Young Thug)]

We just wanna party

Party just for you

We just want the money

Money just for you

I know you wanna party

Party just for me

Girl, you got me dancin’ (yeah, girl, you got me dancin’)

Dance and shake the frame

We just wanna party (yeah)

Party just for you (yeah)

We just want the money (yeah)

Money just for you (you)

I know you wanna party (yeah)

Party just for me (yeah)

Girl, you got me dancin’ (yeah, girl, you got me dancin’)

Dance and shake the frame (you)

[Chorus: Childish Gambino]

This is America

Don’t catch you slippin’ up

Don’t catch you slippin’ up

Look what I’m whippin’ up

This is America (woo)

Don’t catch you slippin’ up

Don’t catch you slippin’ up

Look what I’m whippin’ up

[Verse 1: Childish Gambino, (Blocboy JB, Slim Jxmmi, Young Thug, e 21 Savage)]

This is America (skrrt, skrrt, woo)

Don’t catch you slippin’ up (ayy)

Look at how I’m livin’ now

Police be trippin’ now (woo)

Yeah, this is America (woo, ayy)

Guns in my area (word, my area)

I got the strap (ayy, ayy)

I gotta carry ‘em

Yeah, yeah, I’ma go into this (ugh)

Yeah, yeah, this is guerilla (woo)

Yeah, yeah, I’ma go get the bag

Yeah, yeah, or I’ma get the pad

Yeah, yeah, I’m so cold like yeah (yeah)

I’m so dope like yeah (woo)

We gon’ blow like yeah (straight up, uh)

[Refrain: (Choir) & Childish Gambino]

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody

You go tell somebody

Grandma told me

Get your money, Black man (get your money)

Get your money, Black man (get your money)

Get your money, Black man (get your, Black man)

Get your money, Black man (get your, Black man)

Black man

[Chorus: Childish Gambino, (Slim Jxmmi e Young Thug)]

This is America (woo, ayy)

Don’t catch you slippin’ up (woo, woo, don’t catch you slippin’, now)

Don’t catch you slippin’ up (ayy, woah)

Look what I’m whippin’ up (Slime!)

This is America (yeah, yeah)

Don’t catch you slippin’ up (woah, ayy)

Don’t catch you slippin’ up (ayy, woo)

Look what I’m whippin’ up (ayy)





[Verse 2: Childish Gambino, (Quavo, Young Thug, & 21 Savage)]

Look how I’m geekin’ out (hey)

I’m so fitted (I’m so fitted, woo)

I’m on Gucci (I’m on Gucci)

I’m so pretty (yeah, yeah)

I’m gon’ get it (ayy, I’m gon’ get it)

Watch me move (blaow)

This a celly (ha)

That’s a tool (yeah)

On my Kodak (woo, Black)

Ooh, know that (yeah, know that, hold on)

Get it (get it, get it)

Ooh, work it (21)

Hunnid bands, hunnid bands, hunnid bands (hunnid bands)

Contraband, contraband, contraband (contraband)

I got the plug in Oaxaca (woah)

They gonna find you like blocka (blaow)

[Refrain: Choir, (Childish Gambino), & Young Thug]

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody

America, I just checked my following list and

You go tell somebody

You mothafuckas owe me

Grandma told me

Get your money, Black man (black man)

Get your money, Black man (black man)

Get your money, Black man (get your, Black man)

Get your money, Black man (get your, Black man)

Black man

(One, two, three, get down)

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody

You go tell somebody

Grandma told me, “Get your money”

Get your money, Black man (Black man)

Get your money, Black man (Black man)

Get your money, Black man (Black man)

Get your money, Black man (Black man)

Black man

[Outro: Young Thug]

You just a Black man in this world

You just a barcode, ayy

You just a Black man in this world

Drivin’ expensive foreigns, ayy

You just a big dawg, yeah

I kenneled him in the backyard

No probably ain’t life to a dog

For a big dog