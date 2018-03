Cheat Codes – Put Me Back Together feat. Kiiara: audio, testo e traduzione

I Cheat Codes, trio di dj e producers statunitensi composto Trevor Dahl, Kevin Ford e Matthew Russell, vi presentano il nuovo singolo “Put Me Back Together”, disponibile dal 2 marzo 2018.

Per l’occasione hanno ingaggiato la giovane cantante e autrice statunitense Kiiara, anche coautrice del testo firmato con la collaborazione di Trevor Dahl, Caitlyn Smith, Jonny Price e Brenton Duvall.

La nuova produzione, la prima rilasciata quest’anno, è una dolcissima melodia con parole altrettanto dolci che escono dalla bocca della cantante classe 1995, che eprime tutta la gioia di aver finalmente trovato la sua dolce metà e proprio nel momento ideale.

Questa persona l’ha infatti fatta rinascere, facendole superare momenti difficilissimi.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che in attesa del video musicale, è possibile ascoltare nelle principali piattaforme streaming.

Cliccando sulla cover in basso, accedete al video su Youtube, che ovviamente non è quello ufficiale, mentre a seguire ai testi.

[Ritornello] Mi hai portata in alto quando stavo precipitando E mi hai mostrato posti che non conoscevo Anche quando sballati correvamo per la città Ragazzo, mi hai rimessa in sesto Una Coca-Cola con Hennessey Tutti dicono che non sei fatto per me Ma tu sei la mia fo**uta cura Ragazzo, mi hai rimessa in sesto

Testo Put Me Back Together

[Verse 1]

I never met nobody

Who sees the stars the way you do

Nobody that can love me

When I’m stumbling ‘round the room

You put your hands on my body

And you give me that room

And I know that you got me

When I’m falling into you

[Chorus]

You take me high when I’m dropping low

And you show me places I never know

Even when we just running ‘round town getting stoned

Boy, you put me back together again

A Coca-Cola Hennessey

Everybody says you’re no good for me

But you’re my fucked up remedy

Boy, you put me back together again

[Post-Chorus]

Put me back together again

[Verse 2]

When you’re laying with me on the car hood

Sharing such a sweet dream

You make me feel so classy

Like I’m an L.A. queen

You don’t care that I’m broken

You don’t care that I’m me

You just say that I’m golden

Like a Jesus piece

[Chorus]

You take me high when I’m dropping low

And you show me places I never know

Even when we just running ‘round town getting stoned

Boy, you put me back together again

A Coca-Cola Hennessey

Everybody says you’re no good for me

But you’re my fucked up remedy

Boy, you put me back together again

[Post-Chorus]

Put me back together

[Chorus]

You take me high, I’m dropping low

And you show me places I never know

Even when we just running ‘round town getting stoned

Boy, you put me back together again

A Coca-Cola Hennessey

Everybody says you’re no good for me

But you’re my fucked up remedy

Boy, you put me back together again

[Outro]

Boy, you put me back together again

Boy, you put me back together again