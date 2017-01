Cheat Codes & Dante Klein – Let Me Hold You (Turn Me On): video, testo e traduzione + remixes

Let Me Hold You (Turn Me On) è un singolo dei Cheat Codes e Dante Klein, uscito il 30 giugno 2016 via Spinnin’ Records e disponibile dal successivo 18 novembre anche in un EP con i remixes, nello specifico il pacchetto comprende Lost Stories & Crossnaders Remix Edit, Curbi Remix, Swanky Tunes Remix Edit e Mokita Remix. Ascoltateli su Spotify. Qui il lyric video del brano.

Il trio di dj e producer americani di musica electtronica composto da Trevor Dahl, Kevin Ford e Matthew Russell, ha inciso la cover della canzone omonima del 2003 di Kevin Lyttle, originariamente scritta da Arnold Hennings, Daron Jones, Michael Keith, Kevin Lyttle, Quiness Parker, Raeon Primus, Courtney Sills ed il cantante Marvin Scandrick, in arte Slim, mentre Dante Klein ha curato la nuova produzione del gruppo californiano.

Niente male il risultato di questo lavoro, che non a caso è stato incluso in M2o Winter Xperience – La Compilation allo Stato Puro uscita il 2 dicembre e Hot Parade Dance Winter 2017, uscita 13 gennaio 2017 e dal 20 dello stesso mese disponibile nel formato fisico.

La canzone è accompagnata dal video ufficiale diretto da Chris Campbell, un cortometraggio di oltre sette minuti che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Let Me Hold You – Cheat Codes – Traduzione (Download – Remixes)

Da molto tempo stiamo interferendo alla festa

E stai ? su di me

Spingendo tutto su di me

Abbiamo ottenuto Silentó a ripetizione

Ma se credi che scapperai da me

Ti conviene cambiare idea

Henny* mi ha fatto quest’effetto

Stanotte mi porterai a casa con te

Link sponsorizzati









Fatti abbracciare, ragazza, accarezza il mio corpo

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Fatti suonare, ragazza girati di scatto intorno a me

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Eccitami, eccitami

Eccitami, eccitami

Da tanto tempo, mi fissi come se volessi che

Possa sentire i tuoi occhi

Quindi dì arrivederci ai tuoi amici

Possiamo avviarci all’esterno

Se credono di poter impedirti di venire con me

Meglio fargli cambiare idea

Henny* ha fatto quest’effetto

Stanotte mi porterai a casa con te

Fatti abbracciare, ragazza, accarezza il mio corpo

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Fatti suonare, ragazza girati di scatto intorno a me

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Sì

Eccitami, eccitami

(Eccitami baby)

Eccitami, eccitami

Fatti abbracciare, ragazza, accarezza il mio corpo

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Fatti suonare, ragazza girati di scatto intorno a me

Mi stai facendo impazzire, tu

Eccitami, eccitami

Eccitami, eccitami

Sì

Eccitami ora

* Henny fa riferimento ad un tipo di cognac, Hennessy.

Cheat Codes & Dante Klein – Let Me Hold You (Turn Me On) testo

For the longest time we jamming at the party

And you’re whipping on me

Pushing everything on me

We got Silentó on repeat

But if you think you’re gonna get away from me

Better change your mind

The Henny got me feeling right

You’re going home with me tonight

Let me hold you, girl, caress my body

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Let me jam you, girl whip all around me

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Turn me on, turn me on

Turn me on, turn me on

For the longest time, you’re staring like you want me

I can feel your eyes

So go tell your friends goodbye

We can make our way outside

If they think they’re gonna stop you coming with me

Better change their minds

The Henny got us feeling right

You’re going home with me tonight

Let me hold you, girl, caress my body

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Let me jam you, girl whip all around me

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Yeah

Turn me on, turn me on

(Turn me on baby)

Turn me on, turn me on

Let me hold you, girl, caress my body

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Let me jam you, girl whip all around me

You got me going crazy, you

Turn me on, turn me on

Turn me on, turn me on

Yeah

Turn me on now

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi