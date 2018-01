Charlie Puth: ascolta la nuova canzone “If You Leave Me Now” feat. Boyz II Men (con testo e traduzione)

E’ stata posticipata a maggio l’uscita dell’atteso del secondo album in studio di Charlie Puth che si intitola Voicenotes, che originariamente doveva essere pubblicato il 19 gennaio.

Poche ore fa si è appresa questa brutta notizia inerente il progetto (out l’11 maggio 2018) del giovane cantautore americano, che in compenso ha reso disponibile un nuovo brano battezzato If You Leave Me Now, pubblicato come singolo promozionale del disco.





Così dopo “Attention” (certificato triplo Platino in Italia) e “How Long”, il cantante di New Jersey ha svelato la terza canzone (decisamente differente e forse meno commerciale rispetto alle due precedentemente rilasciate) della seconda era discografica che ricordo, sarà composta da tredici tracks.

Questo pezzo è molto bello, nonostante non faccia uso di alcuno strumento musicale. Scritto da Charlie Puth & Peter Cetera, If You Leave Me Now è un brano a cappella influenzato dall’R&B.

A renderlo magico ci pensano anche i Boyz II Men, gruppo vocale statunitense Soul-R&B i cui componenti attuali sono Wanya & Nathan Morris e Shawn Stockman. Questo gruppo ha avuto un grande successo negli anni ’90.

If You Leave Me Now è un brano dolce e romantico, il cui protagonista esprime tutta la sua infelicità per via di una relazione a dir poco in crisi e quindi molto vicina all’epilogo. Egli è terrorizzato da questo…

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che la compongono.

Charlie Puth – If You Leave Me Now traduzione (Download)

[Strofa 1: Charlie Puth]

No, questo non è un addio

Prometto che cambierò

No, piccola, non piangere ti prego

Non deve necessariamente finire così

[Pre-Ritornello 1: Charlie Puth]

Perché quando penso a tutte le notti in cui sarò da solo

Vado nel panico

Per favore non dire addio

[Ritornello: Charlie Puth]

Perché ragazza, se adesso mi lasci

Se ti arrendi e vai via

Porterai con te la parte più significativa di me

E tutte le cose nelle quali credo

Baby, se mi lasci adesso (sì)

[Strofa 2: Boyz II Men]

Quand’è che abbiamo perduto la retta via?

Tutta la mia vita si stava sfaldando

E le ragazze mi stavano facendo impazzire

Non c’è strada per il viaggio

[Pre-Ritornello 2: Charlie Puth & Boyz II Men]

Quando penso a tutte le notti in cui non ci sarai

(Notti in cui non ci sarai, oh)

Vado nel panico (Vado nel panico)

Per favore non dire addio

[Ritornello: Charlie Puth & Boyz II Men]

Perché ragazza, se adesso mi lasci

Se ti arrendi e vai via (oh)

Porterai con te la parte più significativa di me

E tutte le cose nelle quali credo

Baby, se mi lasci adesso

Oh, baby, se mi lasci adesso.

[Ponte: Charlie Puth]

Oh, prometto che se ci separeremo (separeremo)

E mi lascerai con il cuore a pezzi

Ogni singola notte, penserò a te con qualcun altro

Piccola, se mi lascerai

[Ritornello: Charlie Puth & Boyz II Men]

Piccola, se mi lasci ora

Se ti arrendi e vai via (oh)

Porterai con te la parte più significativa di me

E tutte le cose in cui credo

Baby se mi lasci ora

Oh ragazza, se mi lasci adesso

Se ti arrendi e vai via (oh)

Porterai con te la parte più significativa di me

E tutte le cose in cui credo

Piccola, se mi lasci ora

Oh, piccola, se mi lasci ora

If You Leave Me Now testo – Charlie Puth

[Verse 1: Charlie Puth]

No, this is not goodbye

I swear that I’m gonna change

No, baby, please don’t cry

It doesn’t have to end this way

[Pre-Chorus 1: Charlie Puth]

‘Cause when I think of all the nights I’ll be alone

I get terrified

Please don’t say goodbye

[Chorus: Charlie Puth]

‘Cause girl, if you leave me now

If you give it up and just walk right out

You will take the biggest part of me

And all the things that I believe

Baby, if you leave me now (yeah)

[Verse 2: Boyz II Men]

When did we lose our way?

My whole world was unravelling

And girls driving me insane

There’s no road for the travelling

[Pre-Chorus 2: Charlie Puth & Boyz II Men]

When I think about all of the nights you’re gone

(Nights you’re gone, oh)

I get terrified (I get terrified)

Please don’t say goodbye (Bye)

[Chorus: Charlie Puth & Boyz II Men]

‘Cause girl, if you leave me now

If you give it up and just walk right out (oh)

You will take the biggest part of me

And all the things that I believe

Baby, if you leave me now

Oh, baby, if you leave me now

[Bridge: Charlie Puth]

Oh, I can promise if we parted (parted)

And if you left me brokenhearted

Every single night, I’ll think about you with someone else

Baby, if you leave me

[Chorus: Charlie Puth & Boyz II Men]

Baby, if you leave me now

If you give it up and just walk right out (oh)

You will take the biggest part of me

And all the things that I believe

Baby if you leave me now

Oh girl, if you leave me now

If you give it up and just walk right out (oh)

You will take the biggest part of me

And all the things that I believe

Baby, if you leave me now

Oh, baby, if you leave me now

















