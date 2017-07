Charli XCX e il nuovo singolo Boys: guarda il video (con testo e traduzione)

Si intitola Boys il nuovo singolo della cantautrice britannica Charli XCX, una potenziale hit pubblicata il 26 luglio 2017, che anticipa il terzo album in studio ancora senza titolo e release date.

Nella nuova canzone scritta da Jerker Hansson, Michael Pollack, Ingrid Andress, Lauv, Cass Lowe & Emily Warren, Charli ha un chiodo fisso, quasi patologico: i ragazzi.

E’ possibile approfondire il significato leggendo la traduzione che trovate scorrendo la pagina.

Boys è stata lanciata direttamente tramite il video ufficiale ricco di personaggi illustri. Nel filmato diretto dalla cantante con la collaborazione di Sarah McColgan, vediamo infatti “ragazzi famosi” come Mark Ronson, Charlie Puth, Diplo, Jack Antonoff, Ty Dolla $ign, Flume, Chromeo, Wiz Khalifa, Oliver Sykes dei Bring Me the Horizon, Tristan Evans e James McVey dei The Vamps’s, Tinie Tempah, Stormzy, Joe Jonas, Will.i.am, G-Eazy e tantissimi altri.

Per gustarvi il videoclip su Youtube cliccate sull’immagine in basso.

Charli XCX – Boys traduzione (Download)

[Ritornello]

Ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata a sognare ragazzi, ragazzi, ragazzi

Mi gira la testa nel pensare ai

[Strofa 1]

Ho bisogno di quel ragazzaccio che mi dia soddisfazioni venerdì

E ho bisogno di quello bello (o “buono”) per svegliarmi la domenica

Quello che dal lavoro possa passare al lunedì sera

Li voglio tutti, li voglio tutti

E quando mi lasciano finalmente, sono tutta sola ma

Guardo giù e le mie amiche fanno esplodere il mio telefono

Mi fanno l’interrogatorio, mi chiedono dove sono

Non gli rispondo

[Pre-Ritornello]

Mi spiace di essermi persa la tua festa

Vorrei avere avuto una scusa migliore tipo

Ho dovuto distruggere la hall dell’hotel

[Ritornello]

Ma in realtà ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata a sognare ragazzi, ragazzi, ragazzi

Mi gira la testa nel pensare ai

[Strofa 2]

Ne ho uno per ogni città con diverse suonerie

Volando da Los Angeles fino a Porto Rico

Le mie amiche mi stanno chiamando chiedendomi dove mi trovo

Non gli rispondo

[Pre-Ritornello 2]

Mi spiace di essermi persa la tua festa

Vorrei avere avuto una scusa migliore

Ma sono una pessima bugiarda, mi avete scoperto

[Ritornello 2]

Ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre a sognare ragazzi, ragazzi, ragazzi

Mi gira la testa nel pensare ai ragazzi

[Ponte]

Non arrabbiarti, non prendertela con me (No, no, no, no)

Tesoro, non riesco a fermare questa fissazione, anche se volessi

Non arrabbiarti, non prendertela con me (No, no, no, no)

Mi sono persa quello che stavi dicendo, ero distratta, sì

Non arrabbiarti, non arrabbiarti

E’ come se non avessi avuto scelta

Ma ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

[Ritornello]

Ma in realtà ero occupata a pensare ai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata a sognare ragazzi, ragazzi, ragazzi

Mi gira la testa nel pensare ai ai ragazzi

Boys – Charli XCX – Testo

[Chorus]

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout

[Verse 1]

I need that bad boy to do me right on a Friday

And I need that good one to wake me up on a Sunday

That one from work can come over on Monday night

I want ‘em all, I want ‘em all

And when they finally leave me, I’m all alone but

I’m lookin’ down and my girls are blowin’ my phone up

Them twenty questions, they askin’ me where I’m at

Didn’t hit ‘em back

[Pre-Chorus]

I’m sorry that I missed your party

I wish I had a better excuse like

I had to trash the hotel lobby

[Chorus]

But I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout

[Verse 2]

In every city I’ve got one with different ringtones

Flyin’ from L.A. all the way to Puerto Rico

My girls are callin’ me askin’ me where I’m at

Didn’t hit ‘em back

[Pre-Chorus 2]

I’m sorry that I missed your party

I wish I had a better excuse

But I can’t even lie you got me

[Chorus 2]

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys

[Bridge]

Don’t be mad, don’t be mad at me (No, no, no, no)

Darling, I can’t stop it even if I wanted

Don’t be mad, don’t be mad at me (No, no, no, no)

Missed what you were sayin’, I was miles away, yeah

Don’t be mad, don’t be mad

Not like I had a choice

But I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

[Chorus]

But I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys

















