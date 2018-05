Charli XCX – 5 In The Morning: audio, testo e traduzione del nuovo brano

In data odierna, la cantautrice inglese Charli XCX ha rilasciato il primo brano inedito del 2018 che si intitola 5 In The Morning, che dovrebbe essere il secondo pezzo estratto dal futuro terzo album in studio, ancora senza titolo e release date, che farà seguito a Sucker uscito a fine 2014.

Dopo Boys (certificata Silver in UK) pubblicata la scorsa estate, è il momento di questa canzone, a quanto sembra promozionale, prodotta da The Invisible Men e scritta con la collaborazione di George Astasio, Jeff Young, Jon Shave, Jason Pebworth, Cleo Tighe e Nat Dunn.

A parer mio è un brano niente male anche se non ci troviamo davanti a nulla di eclatante, ma giudicate voi ascoltandolo su Youtube. Per l’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate i testi.

Charli XCX – 5 In The Morning testo e traduzione (Download)

[Il testo è da rivedere e di conseguenza anche la traduzione]

[Verse 1]

I know your type, think you’re one in a million

Your diamonds are fake, you ain’t golden

But I only fuck with the ones who are rare enough

Real enough, down to keep goin’

It’s 5 in the mornin’

And I’m goin’ all in, I’m busy ballin’

[Strofa 1]

Conosco il tuo tipo, penso tu sia uno su un milione

I tuoi diamanti sono falsi, non sei d’oro

Vado a letto solo con i ragazzi abbastanza rari

Abbastanza veri, giù per andare avanti

Sono le 5 del mattino

E mi sto divertendo, sono impegnata a fare sesso

[Pre-Chorus]

Funny how wherever I wanna go

You wanna be there too

Pull up in stone with your clique (clique)

Glacier all up on your wrist (wrist)

Think you’re the sickest like you got diseases

But you ain’t got nothing on this

I can see you talk, got a big mouth (blah blah blah blah)

Won’t you stick around for the come down? (come down, yeah)

24/7, I’m 365

Wait for me heaven, I’m here ‘til I die

Ah, ah

[Pre-Ritornello]

Strano come ovunque io voglia andare

Vuoi esserci anche tu

(Pull up in stone) col gruppetto (gruppetto)

Ghiacciaio su tutto il polso (polso)

Pensi di essere (o “penso tu sia”) il più disgustoso come se avessi malattie

Ma non hai nulla contro a questo

Ti vedo parlare, hai la lingua lunga (bla bla bla bla)

Non ti fermerai per andarci dentro? (vieni giù, sì)

24 ore su 24, sono 365

Aspettami paradiso, starò qui fino alla morte

Ah ah

[Chorus]

I’m goin’ all in (all in)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’

I ain’t even stoppin’ (no)

It’s 5 in the mornin’, I’m so devoted

I’m goin’ all in (all in)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’

I ain’t even stoppin’ (yeah)

It’s 5 in the mornin’, yeah





[Ritornello]

Mi sto divertendo (tutto dentro)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso

Non mi sto nemmeno fermando (no)

Sono le 5 del mattino, sono così devota

Mi sto divertendo (tutto dentro)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso

Non mi sto nemmeno fermando (si)

Sono le 5 del mattino, si

[Verse 2]

I’m in my element everyday, birthday cake

You want a piece ‘cause it’s tasty

We on a roll, we don’t stop ‘til the bottles all popped

And the pills got me wasted

It’s 5 in the mornin’ and I’m goin’ all in

I’m busy ballin’

[Strofa 2]

Sono nel mio elemento quotidiano, torta di compleanno

Vuoi una fetta perché è buona

Stiamo andando alla grande, non ci fermiamo finché non scoppiano tutte le bottiglie

E le pillole mi hanno fatto sballare

Sono le 5 del mattino e mi sto divertendo

Sono impegnata a fare sesso

[Pre-Chorus]

Funny how wherever I wanna go

You wanna be there too

Pull up in stone with your clique (clique)

Glacier all up on your wrist (wrist)

Think you’re the sickest like you got diseases

But you ain’t got nothing on this

I can see you talk, got a big mouth (blah blah blah blah)

Won’t you stick around for the come down? (for the come down, yeah)

24/7, I’m 365

Wait for me heaven, I’m here ‘til I die

Yeah





[Pre-Ritornello]

Strano come ovunque io voglia andare

Vuoi esserci anche tu

([Pull up in stone) col gruppetto (gruppetto)

Ghiacciaio su tutto il polso (polso)

Pensi di essere (o “penso tu sia”) il più disgustoso come se avessi malattie

Ma non hai nulla contro a questo

Ti vedo parlare, hai la lingua lunga (bla bla bla bla)

Non ti fermerai per andarci dentro? (vieni giù, sì)

24 ore su 24, sono 365

Aspettami paradiso, starò qui fino alla morte

Ah ah

Si

[Chorus]

I’m goin’ all in (yeah)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’

I ain’t even stoppin’ (no stoppin’)

It’s 5 in the mornin’, I’m so devoted (na-na-na-na)

I’m goin’ all in (all in)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’ (all in, all in, baby)

I ain’t even stoppin’

It’s 5 in the mornin’, yeah

[Ritornello]

Mi sto divertendo (si)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso

Non mi sto nemmeno fermando (niente soste)

Sono le 5 del mattino, sono così devota (na-na-na-na)

Mi sto divertendo (tutto dentro)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso (tutto dentro, tutto dentro baby)

Non mi sto nemmeno fermando (si)

Sono le 5 del mattino, si

[Bridge]

Wherever I go, wherever I go

You wanna be there too

Wherever I go, you wanna know

You wanna be there too

Wherever I go, wherever I go

You wanna be there too

Wherever I go, wherever I go

You wanna be there too

[Ponte]

Ovunque io vada, ovunque io vada

Vuoi esserci anche tu

Ovunque vada, vuoi sapere

Vuoi esserci anche tu

Ovunque io vada, ovunque io vada

Vuoi esserci anche tu

Ovunque io vada, ovunque io vada

Vuoi esserci anche tu

[Chorus]

I’m goin’ all in (yeah)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’

I ain’t even stoppin’ (no stoppin’)

It’s 5 in the mornin’, I’m so devoted (na-na-na-na)

I’m goin’ all in (all in)

It’s 5 in the mornin’, I’m busy ballin’ (all in, all in, baby)

I ain’t even stoppin’

It’s 5 in the mornin’, yeah

[Ritornello]

Mi sto divertendo (si)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso

Non mi sto nemmeno fermando (niente soste)

Sono le 5 del mattino, sono così devota (na-na-na-na)

Mi sto divertendo (tutto dentro)

Sono le 5 del mattino, sono impegnata a fare sesso (tutto dentro, tutto dentro baby)

Non mi sto nemmeno fermando (si)

Sono le 5 del mattino, si