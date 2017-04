Céline Dion: guarda il video di “How Does A Moment Last Forever” (da “La Bella e la Bestia 2017”) + traduzione del testo

How Does A Moment Last Forever è una canzone scritta da Tim Rice e composta da Alan Menken per la colonna sonora del film La Bella e la Bestia 2017 (titolo originale Beauty and the Beast), remake dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. La pellicola è stata diretta da Bill Condon e è stata distribuita nella penisola dal 16 marzo 2017.

Disponibile dal 10 marzo, la colonna sonora è stata composta da Alan Menken, con testi italiani adattati da Lorena Brancucci: nel disco sono presenti canzoni dal film originale e inediti scritti da Menken e Tim Rice. La versione internazionale include invece: nel CD 1 canzoni di artisti vari e nel secondo CD “The Score” by Alan Menken. Qui il CD della colonna sonora per il mercato italiano, qui la versione digitale, qui il doppio CD di Beauty and the Beast. Qui invece l’audio.





In scaletta anche la bellissima canzone interpretata dalla meravigliosa Céline Dion, un toccante pezzo che per la cronaca, nella soundtrack internazionale viene anche proposto nelle versioni interpretate da Kevin Kline e Emma Watson.

Si tratta di una canzone che sprizza amore da tutti i pori, accompagnata dal video ufficiale disponibile dal 24 aprile.

Il filmato mostra scene tratte dalla pellicola. Per gustarvelo cliccate sull’immagine in basso dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

How Does A Moment Last Forever – Céline Dion – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Come fa un momento a durare per sempre?

Come può una storia non morire mai?

È l’amore che dobbiamo portare dentro

Non è mai facile, ma sobbiamo provarci

A volte la nostra felicità viene catturata

In qualche modo, il nostro tempo e il nostro posto si fermano

L’amore vive dentro i nostri cuori e lo farà sempre

[Ritornello]

I minuti diventano ore, i giorni diventano anni che dopo se ne vanno

Ma quando tutto il resto è stato dimenticato

La nostra canzone continua a vivere

[Verso 2]

Forse certi momenti non saranno così perfetti

Forse alcuni ricordi non così belli (o “dolci”)

Ma bisogna vivere anche momenti brutti

Altrimenti le nostre vite saranno incomplete

E quando le ombre ci raggiungeranno

Proprio quando sentiremo che non c’è più speranza

Ascolteremo la nostra canzone e scopriremo ancora una volta

Il nostro amore sopravvive

[Verso 3]

Come può un momento durare per sempre?

Come fa a resistere la nostra felicità?

Attraverso i più oscuri dei nostri problemi

L’amore è bellezza, l’amore è puro

L’amore non bada alla desolazione

Scorre attraverso l’anima come un fiume

Protegge, persiste e va avanti lo stesso

E ci rende più forti (o “completi”)

[Ritornello]

I minuti diventano ore, i giorni diventano anni che dopo se ne vanno

Ma quando tutto il resto è stato dimenticato

La nostra canzone continua a vivere

Come fa un momento a durare per sempre?

Quando la nostra canzone sopravvive

Céline Dion – How Does A Moment Last Forever testo

[Verse 1]

How does a moment last forever?

How can a story never die?

It is love we must hold onto

Never easy, but we try

Sometimes our happiness is captured

Somehow, our time and place stand still

Love lives on inside our hearts and always will

[Chorus]

Minutes turn to hours, days to years then gone

But when all else has been forgotten

Still our song lives on

[Verse 2]

Maybe some moments weren’t so perfect

Maybe some memories not so sweet

But we have to know some bad times

Or our lives are incomplete

Then when the shadows overtake us

Just when we feel all hope is gone

We’ll hear our song and know once more

Our love lives on

[Verse 3]

How does a moment last forever?

How does our happiness endure?

Through the darkest of our troubles

Love is beauty, love is pure

Love pays no mind to desolation

It flows like a river through the soul

Protects, persists, and perseveres

And makes us whole

[Chorus]

Minutes turn to hours, days to years then gone

But when all else has been forgotten

Still our song lives on

How does a moment last forever?

When our song lives on













