Céline Dion – Ashes per la colonna sonora di Deadpool 2: video, testo e traduzione

In data odierna è stato rilasciato Ashes, il nuovo bel singolo di Céline Dion inciso per la colonna sonora del film Deadpool 2, pellicola diretta da David Leitch e basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, che in Italia verrà distribuita dal 16 maggio 2018. Si tratta dell’undicesimo film della saga sugli X-Men.

L’11 maggio vedrà la luce la “Original Motion Picture Score” firmata dal compositore statunitense Tyler Bates, “mentre la soundtrack (in pre-order su iTunes) uscirà una settimana più tardi. Tra le dodici tracce, quattro vedono la presenza di importanti artisti come Diplo feat. French Montana & Lil Pump Cher, Skrillex e della grande cantante australiana, che interpreta divinamente il brano in oggetto.

Nel video ufficiale la vediamo esibirsi sul palco di un teatro, anche in compagnia di alcuni ballerini, tra i quali uno vestito da uomo ragno, ma nella clip non potevano mancare alcune scene spettacolari del film.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo





What’s left to say?

These prayers ain’t working anymore

Every word shot down in flames

What’s left to do with these broken pieces on the floor?

I’m losing my voice calling on you

‘Cause I’ve been shaking

I’ve been bending backwards till I’m broke

Watching all these dreams go up in smoke

Let beauty come out of ashes

Let beauty come out of ashes

And when I pray to God all I ask is

Can beauty come out of ashes?

Can you use these tears to put out the fires in my soul?

‘Cause I need you here, oh

‘Cause I’ve been shaking

I’ve been bending backwards till I’m broke

Watching all these dreams go up in smoke

Let beauty come out of ashes

Let beauty come out of ashes

And when I pray to God all I ask is

Can beauty come out of ashes?

Can beauty come out of ashes?