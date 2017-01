Ed Sheeran, ascolta il nuovo brano Castle On The Hill: video, testo e traduzione

Il cantautore britannico Ed Sheeran ha rilasciato 2 nuovi singoli estratti dal terzo studio album battezzato ÷, che al momento in cui scrivo non ha ancora una data d’uscita.

Qualche giorno fa, l’artista aveva annunciato l’arrivo di materiale inedito tratto dalla terza era discografica e puntualmente sono arrivati i lyric video di ben due nuove canzoni: Shape of you (di cui parleremo a breve – qui il lyric video) e Castle on the hill, due brani completamente differenti (il primo è caratterizzato da sonorità dancehall, mentre il secondo è indubbiamente più intimo e malinconico).





Il singolo in questione è un gran bel pezzo pop, nel quale Sheeran ripercorre gli anni d’infanzia, ricordando quand’era giovane ed esprimendo la volontà di tornare a casa, nella sua terra, dove svolgeva una vita tranquilla, anche se con alcune bravate che un po’ tutti i ragazzi fanno. Egli ricorda anche quando guardava il tramonto sul castello in collina, da qui il titolo della canzone, che presumo sia stata scritta dall’interprete. E’ sinteticamente questo il significato del brano prodotto dal veterano Benny Blanco.

Siete curiosi di ascoltare l’inedito? Per accedere al lyric video nel canale Youtube di Sheeran cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Ed Sheeran – Castle On The Hill traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Quando avevo sei anni mi sono rotto una gamba

Stavo scappando da mio fratello ed i suoi amici

E gustavo il dolce profumo dell’erba di montagna rotolandomi

Allora ero più giovane, portami indietro a quando

[Pre-Ritornello 1]

Ho trovato il mio cuore e si è spezzato

Ho fatto amicizie e per poi perderli nel corso degli anni

Non ho visto i campi ruggenti da tanto tempo, so che sono cresciuto

Ma non vedo l’ora di tornare a casa

[Ritornello]

Sono in strada

Guidando a 90 all’ora per le stradine di campagna

Canto a “Tiny Dancer”*

E mi manca il modo in cui mi facevi sentire, ed è vero

Guardavamo il tramonto sul castello in collina

[Verse 2]

Quindici anni fumando sigarette arrotolate con le mani

Sfuggivo dalla legge attraversando il campo e mi ubriacavo con gli amici

Ho dato il mio primo bacio un Venerdì sera, non credo di averlo fatto bene

Ma ero più giovane, portami indietro a quando

[Pre-Ritornello 2]

Trovammo un lavoro nel week-end, quando siamo stati pagati

Compravamo alcolici a basso costo e li bevevamo subito

Io ed i miei amici ho vomitavamo da tanto tempo, oh come siamo cresciuti

Ma non vedo l’ora di tornare a casa

[Ritornello]

Sono in strada

Guidando a 90 all’ora per le stradine di campagna

Canto a “Tiny Dancer”*

E mi manca il modo in cui mi facevi sentire, ed è vero

Guardavamo il tramonto sul castello in collina

Sul castello in collina

Sul castello in collina

[Ponte]

Un amico se n’è andato a vendere vestiti

Uno lavora vicino alla costa

Uno aveva due figli, ma vive da solo

Il fratello di un altro è andato in overdose

Uno è già alla sua seconda moglie

Uno si mantiene a malapena

Ma con queste persone sono cresciuto

E non vedo l’ora di tornare a casa

[Ritornello 2]

Sono in strada e mi ricordo ancora

Quelle vecchie strade di campagna

Quando non conoscevamo le risposte

E mi manca il modo in cui mi facevi sentire, ed è vero

Guardavamo il tramonto sul castello in collina

Sul castello in collina

Sul castello in collina

* Tiny Dancer è una canzone del 1971 del collega musicista britannico Elton John, divenuta una delle sue canzoni iconiche.

Castle On The Hill – Ed Sheeran – Testo

[Verse 1]

When I was six years old I broke my leg

I was running from my brother and his friends

And tasted the sweet perfume of the mountain grass as I rolled down

I was younger then, take me back to when I

[Pre-Chorus 1]

Found my heart and broke it here

Made friends and lost them through the years

And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know I’ve grown

I can’t wait to go home

[Chorus]

I’m on my way

Driving at 90 down those country lanes

Singing to “Tiny Dancer”

And I miss the way you make me feel, and it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

[Verse 2]

Fifteen years old, smoking hand-rolled cigarettes

Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends

Had my first kiss on a Friday night, I don’t reckon that I did it right

But I was younger then, take me back to when

[Pre-Chorus 2]

We found weekend jobs, when we got paid

We’d buy cheap spirits and drink them straight

Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown

But I can’t wait to go home

[Chorus]

I’m on my way

Driving at 90 down those country lanes

Singing to “Tiny Dancer”

And I miss the way you make me feel, and it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Over the castle on the hill

[Bridge]

One friend left to sell clothes

One works down by the coast

One had two kids but lives alone

One’s brother overdosed

One’s already on his second wife

One’s just barely getting by

But these people raised me

And I can’t wait to go home

[Chorus 2]

And I’m on my way, I still remember

Those old country lanes

When we did not know the answers

And I miss the way you make me feel, it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

Over the castle on the hill

Over the castle on the hill

















