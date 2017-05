Cashmere Cat & Ariana Grande nel nuovo brano Quit: video e traduzione testo

Il 28 aprile 2017 è uscito l’atteso debut album di Cashmere Cat battezzato 9, interessante progetto composto da dieci canzoni (qui i titoli) ed interessantissimi featuring.

In scaletta, non potevano non esserci i fortunati singoli rilasciati lo scorso anno: “Wild Love” feat. The Weeknd & Francis and the Lights, “Trust Nobody” ft. Selena Gomez & Tory Lanez e “Love Incredible” featuring Camila Cabello.





Nel disco d’esordio del dj e producer norvegese è anche presente il brano in oggetto, inciso con la collaborazione di Ariana Grande; per la cronaca, questa collaborazione arriva dopo quella sulle note di Adore, canzone pubblicata nel marzo 2015, e Be My Baby (di Ariana ft. Cashmere Cat), uscita nell’agosto 2014.

Il testo dell’inedito è stato scritto da Cashmere Cat e Ariana Grande, con la collaborazione di Benjamin Levin, Frank Romano e niente di meno che la grandissima cantautrice australiana Sia Furler. La produzione è di Cashmere e Benny Blanco.

Nella canzone, Ariana parla dell’innamoramento nei confronti di una persona, che la gente che le sta vicino le sconsiglia di frequentare, in quanto se lo farà, se ne pentirà amaramente.

E’ sinteticamente questo il significato della track, che potete ascoltare tramite il lyric video cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Cashmere Cat – Quit ft. Ariana Grande – Traduzione (Download)

[Verso 1]

E dici che sono il demone che conosci

E non sono un disaccordo, no, non ci vedo nulla di male

Dicono: “sei pazza, lascialo o ti soffocerà”

Ma voglio stare tra le tue braccia

[Verso 2]

Dicono: “No, non rispondere al telefono, fagli credere che in casa non ci sia nessuno”

Ma sono sotto il tuo incantesimo

Perché quando chiami il mio cuore inizia a battere forte

Voglio sempre più

È il mio Paradiso, il mio inferno

[Pre-Ritornello]

Siamo sempre più immersi (aggiungo “in questa relazione”)

All’interno vive una voce, una voce così calma

Ma non riesco a sentirla quando il tuo cuore batte vicino al mio

[Ritornello]

Non riesco a lasciarti stare (o “mollarti”)

Non riesco a mollarti

Non riesco a lasciarti stare

Non riesco a mollarti

Yeah, me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

So che me ne pentirò

[Verso 3]

Quando hai detto: “Tesoro, voglio solo che tu mi faccia sdraiare e che spazziamo via il dolore”

Perché pelle a pelle, ho sempre provato il desiderio che arde

E questo è solo il preliminare

[Pre-Ritornello]

Siamo sempre più immersi (aggiungo “in questa relazione”)

All’interno vive una voce, una voce così calma

Ma non riesco a sentirla quando il tuo cuore batte vicino al mio

[Ritornello]

Non riesco a lasciarti stare (o “mollarti”)

Non riesco a mollarti

Non riesco a lasciarti stare

Non riesco a mollarti

Yeah, me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

So che me ne pentirò

[Conclusione]

Non riesco a mollarti

Non riesco a mollarti, oh baby

Non riesco a mollarti

Non riesco a mollarti, oh baby

Me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

Me ne pentirò

Me ne pentirò

(Baby, baby, baby)

Me ne pentirò

Yeah, me ne pentirò

Quit – Cashmere Cat – Testo

[Verse 1]

And you say that I’m the devil you know

And I don’t disagree, no, I don’t see the harm

They say, “You crazy, just leave him, he’ll suffocate you”

But I wanna be in your arms

[Verse 2]

They say, “No, don’t pick up the phone, let ‘em think there’s nobody home”

But I’m under your spell

Cuz when you call my heart starts to roll

I always want more

It’s my heaven, my hell

[Pre-Chorus]

We’re heading deep

Inside lives a voice, a voice so quiet

But I can’t hear that voice when your heart beats next to mine

[Chorus]

I can’t quit you

I can’t quit you

I can’t quit you

I can’t quit you

Yeah, I’m gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

I know I’m gonna regret it

[Verse 3]

When you said, “Baby, I just want you to lay me down and we’ll fuck the pain away”

Cuz skin on skin, I feel nothing but the burning of desire

And that’s just foreplay

[Pre-Chorus]

We’re heading deep

Inside lives a voice, a voice so quiet

But I can’t hear that voice when your heart beats next to mine

[Chorus]

I can’t quit you

I can’t quit you

I can’t quit you

I can’t quit you

Yeah, I’m gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

I know I’m gonna regret it

[Outro]

I can’t quit you

I can’t quit you, oh baby

I can’t quit you

I can’t quit you, oh babe

Gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

I’m gonna regret it

I’m gonna regret it

(babe, babe, babe)

Gonna regret it

Yeah, I’m gonna regret it

















