Carrie Underwood – Cry Pretty: Lyric Video e traduzione testo del nuovo singolo

Si intitola Cry Pretty il nuovo emozionante singolo della cantautrice statunitense Carrie Underwood, dall’11 aprile 2018 disponibile in streaming e nei digital store. Presumibilmente, il brano sarà incluso nel sesto album in studio, che farà seguito a Storyteller (2015).

Dopo la meravigliosa The Champion, è il momento di questa altrettanto bella canzone, scritta con la collaborazione di Hillary Lindsey, Liz Rose e Lori McKenna.

A detta della cantante, il brano parla di molte cose che le sono accadute nell’ultimo anno e il titolo si riferisce a quando le emozioni prendono il sopravvento: in questi casi e non puoi semplicemente trattenerle e fingere che vada tutto bene…

In attesa del video ufficiale, è possibile vedere il lyric video cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate la traduzione e le parole che compongono il brano.

[Ritornello 2] Non puoi fermare l’inondazione quando la diga si rompe Quando tutto il tuo mascara va in malora Quando le cose si mettono male devi solo accettare Che non puoi piangere abbastanza Oh, no, non puoi Ooh, yeah Non puoi fermare l’inondazione quando la diga si rompe Quando tutto il tuo mascara va in malora Quando le cose si mettono male devi solo accettare Che non puoi piangere abbastanza Si, si, si, si No, non puoi piangere No, non puoi piangere Si, si, si, si, si No, no, no, no, no, no, no, no, woo Non puoi piangere Non puoi piangere abbastanza, baby Oh sì, woo, woo No, non puoi piangere abbastanza, si

Testo Cry Pretty

[Verse 1]

I’m sorry

But I’m just a girl

Not usually the kind to show my heart to the world

I’m pretty good at keeping it together

I hold my composure, for worse or for better

So I apologize if you don’t like what you see

But sometimes my emotions get the best of me

And falling apart is as human as it gets

You can’t hide it

You can’t fight what the truth is

[Chorus]

You can pretty lie and say it’s okay

You can pretty smile and just walk away

Pretty much fake your way through anything

But, you can’t cry pretty

[Verse 2]

Oh no, you can’t dress it up in lace or rhinestones

Don’t matter if you’re in a crowd or home all alone

Yeah, it’s all the same when you’re looking in the mirror

A picture of pain

So let it flow like a river

[Chorus]

You can pretty lie and say it’s okay

You can pretty smile and just walk away

Pretty much fake your way through anything

But, you can’t cry pretty

[Chorus 2]

You can’t turn off the flood when the dam breaks

When all your mascara is going to waste

When things get ugly, you just got to face

That you can’t cry pretty

Oh, no, you can’t

Ooh, yeah

You can’t turn off the flood when the dam breaks

You can’t turn off the flood when the dam breaks

When all your mascara is going to waste

When things get ugly, you just got to face

That you can’t cry pretty

Yeah, yeah, yeah, yeah

No, you can’t cry

No, you can’t cry

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

No, no, no, no, no, no, no, no, woo

You can’t cry

You can’t cry pretty, baby

Oh yeah, woo, woo

No, you can’t cry pretty, yeah