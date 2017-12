Carmen Ferreri e la nuova canzone “La complicità”: video e testo

La quasi diciottenne Carmen Ferreri, è una talentuosa cantante siciliana riuscita ad arrivare alla fase finale della diciassettesima edizione del talent show Amici. Questa giovane ragazza è di Trapani, suona chitarra e pianoforte da autodidatta e da 3 anni studia canto. Non ha un genere musicale predefinito in quanto ascolta musica di vari generi, con particolare attenzione a blues, jazz e R&B.





C’è chi la paragona a Federica Carta, arrivata terza alla scorsa edizione della trasmissione, ad ogni modo questa ragazza è veramente interessante e ha comunque già esperienza in questo mondo, avendo partecipato nel 2015 ad Area Sanremo grazie ad una collaborazione con Lucrezia Benigno (sotto lo pseudonimo Le Kalica), vincendo il contest e classificandosi tra gli otto finalisti con il brano Sogna. L’anno successivo, nel 2016, si è ripresentata ad Area Sanremo, questa volta da cantautrice solista, e nell’aprile di quest’anno ha anche pubblicato il suo primo singolo battezzato Terra (il video). Infine lo scorso 16 agosto ha vinto il premio Lelio Luttazzi nella categoria cantautori su Rai 1.

Carmen Ferreri è stata la prima candidata al bando di Amici 17: prima di presentare il suo inedito “La complicità”, ha emozionato Stefano De Martino con la sua storia, sostenendo di aver scritto la canzone pensando al padre da cui è costretta a stare lontano a causa del suo lavoro sulle navi, il che le fa sentire non poco la sua mancanza sia nei momenti belli che in quelli brutti. Dopo di ciò, ha emozionato con la sua voce sulle note dell’inedito, al punto che De Martino, presente in studio per l’audizione, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Da lì in avanti, la nuova canzone La Complicità è stata reinterpretata più volte ad Amici 17 e dal 15 dicembre è anche disponibile su iTunes, come del resto l’inedito di Biondo, riuscendo al momento in cui scrivo, ad entrare tra le dieci canzoni più scaricate.

Al momento non è possibile ascoltare la versione in studio del brano ma è tuttavia possibile vedere o rivedere il video della sua esibizione di sabato 16 dicembre.

Carmen Ferreri – La complicità testo (Download)

Nei nostri giorni non c’è stato tempo

di dimostrare cosa abbiamo dentro.

Troppo impegnati a diventare grandi,

a non capire che tra noi

non c’è soltanto quello stesso sangue.

Nessun amore sarà così grande.

Se ti fermassi ad ascoltare il vento

sentiresti che…

Mai, non ci siamo persi mai

neanche quando me ne andai,

nascondendo le mie lacrime alle tue.

Avrei bisogno di abbracciarti ora,

di farlo adesso mentre il tempo vola,

anche di spalle abbiamo dentro gli occhi la complicità.

Fai la tua strada mi dicevi sempre,

scrivi i tuoi sogni e vivi intensamente,

in ogni passo cerca la speranza e la tua dignità.

Ho nelle mani tutti i tuoi consigli,

li stringo forte quando tu mi manchi,

i sacrifici di una vita intera per la mia libertà.

Mai, non ci siamo persi mai

neanche quando me ne andai,

perchè non si perde mai la verità.

Avrei bisogno di abbracciarti ora,

di farlo adesso mentre il tempo vola,

anche di spalle abbiamo dentro gli occhi la complicità.

Fai la tua strada mi dicevi sempre,

scrivi i tuoi sogni e vivi intensamente,

in ogni passo cerca la speranza e la tua dignità.

Mai, non ci siamo persi mai

neanche quando me ne andai,

nascondendo le mie lacrime alle tue.

Avrei bisogno di abbracciarti ora,

di farlo adesso mentre il tempo vola,

in questo specchio vedo la tua vita e la mia dignità

Siamo un silenzio che non ha confini,

anche lontani siamo più vicini.

Fonte del testo.

Altri video di Carmen.

















