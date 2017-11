Carlos Vives & Sebastian Yatra – Robarte un Beso: video, testo e traduzione

La star colombiana Carlos Vives, cantautore, chitarrista, pianista e anche attore, vincitore di un Grammy Award e di ben tre Latin Grammy Award, ha unito le forze con il giovane e promettente cantante, autore e musicista pop-urbano Sebastián Yatra, sulle note del singolo battezzato Robarte un Beso, un bel pezzo rilasciato la scorsa estate e solo dal 10 novembre in rotazione radiofonica nazionale.

La canzone è estratta dall’album intitolato Vives (qui il formato digitale), interessante progetto uscito il 10 novembre, al cui interno sono presenti un totale di 18 tracce, tra le quali la hit “La Bicicleta” in duetto con la star colombiana Shakira.





Il brano, che potremmo definire una “serenata latina”, ha ad oggi ottenuto circa 90 milioni di streams su Spotify e oltre 300 milioni di views su YouTube.

Robarte un Beso è stato scritto dagli interpreti, ispirati dall’amore, dal riconquistare, dall’innamorarsi ogni giorno, perché per dire “TI AMO” a una persona, non è mai troppo tardi.

Disponibile da fine luglio, il video ufficiale è stato diretto da Daniel Duran: per due giorni, Carlos e Sebastian sono scesi per le strade di Bogotà, a suonare serenate ai protagonisti del video, visitando luoghi storici e caratteristici della capitale colombiana.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono la canzone.

Carlos Vives & Sebastian Yatra – Robarte un Beso traduzione (Download)

Sono passati molti anni senza dire che ti amo

E ti amo veramente

Ma trovo sistemi per illudere il mio cuore

Sono passati molti anni senza rubarti un bacio

Tutto quello che voglio è un bacio

E per quella bocca non mi dispiace essere un ladro

E’ inaccettabile che io non abbia ancora trovato le parole

E quella sera non dissi nulla

Non è possibile che in un attimo mi sono perso nei tuoi occhi

Ma nel profondo ti gridavo

Permettimi di rubarti un bacio che mi arrivi fino all’anima

Come uno di quei vecchi vallenato* che ci piacevano

So che ti senti le farfalle, io ho anche sentito le loro ali

Permettimi di rubarti un bacio che ti piaccia e non ti faccia andare via

Permettimi di rubarti un bacio che mi arrivi fino all’anima

Come uno di quei vecchi nuovecanzoni.com vallenato che ci piacevano

So che ti senti le farfalle, io ho anche sentito le loro ali

Permettimi di rubarti un bacio che ti piaccia e non ti faccia andare via

Permettimi di rubarti il cuore

Permettimi di scriverti una canzone

Fai in modo che con un bacio noi due andiamo in estasi

Permettimi di rubarti il cuore

Permettimi di pompare questa canzone

Per balle insieme come nessuno lo ha mai fatto

Permettimi di rubarti un bacio che mi arrivi fino all’anima

Come uno di quei vecchi vallenato che ci piacevano

So che ti senti le farfalle, io ho anche sentito le loro ali

Permettimi di rubarti un bacio che ti piaccia e non ti faccia andare via

So che ti piace sentirmi cantare per te in questo modo

Che fai la seria ma in realtà ti faccio ridere

So che mi ami … perché sei fatta così

E quando siamo insieme non so che dire

So che ti piace sentirmi cantare per te in questo modo

Che fai la seria ma in realtà ti faccio ridere

So che mi ami … perché sei fatta così

E quando siamo insieme non so che dire

Permettimi di rubarti un bacio che mi arrivi fino all’anima

Come uno di quei vecchi vallenato che ci piacevano

So che ti senti le farfalle (So che ti senti le farfalle)

Io ho anche sentito le loro ali (Io ho anche sentito le loro ali)

Permettimi di rubarti un bacio che ti piaccia e non ti faccia andare via

Permettimi di rubarti un bacio che mi arrivi fino all’anima

Come uno di quei vecchi vallenato che ci piacevano

So che ti senti le farfalle, io ho anche sentito le loro ali

Permettimi di rubarti un bacio che ti piaccia

E non ti faccia andare via

* il vallenato è un genere musicale caratteristico dello stato della Colombia.

Robarte un Beso testo

Son muchos años que pasaron sin decir te quiero

Y en verdad te quiero

Pero encuentro formas de engañar mi corazón

Son muchos años que pasaron sin robarte un beso

Sólo quiero un beso

Y por esa boca no me importa ser ladrón

No puede ser que no he encontrado todavía las palabras

Y en esa noche no dije nada

No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada

Aunque por dentro yo te gritaba

Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban

Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas

Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas

Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban

Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas

Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas

Déjame robarte el corazón

Déjame escribirte una canción

Déjame que con un beso nos perdamos los dos

Déjame robarte el corazón

Déjame subirle a esta canción

Para que bailemos juntos como nadie bailó

Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban

Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas

Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas

Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así

Que tú te pones seria pero te hago reír

Que sé que tu me quieres.. Por qué tú eres así

Y cuando estamos juntos ya no se que decir

Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así

Que tú te pones seria pero te hago reír

Que sé que tú me quieres.. Porque tú eres así

Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir

Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban

Sé que sientes mariposas (sé que sientes mariposas)

Yo también sentí sus alas (yo también sentí sus alas)

Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas

Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma

Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban

Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas

Déjame robarte un beso que te enamore

Y tú no te vayas

















