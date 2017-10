Carl Brave X B – E 10 feat. Pretty Solero: guarda il video ufficiale + testo

Carlo Luigi Coraggio, in arte Carl Brave, il 18 ottobre 2017 ha rilasciato un nuovo singolo battezzato E 10, questa volta inciso senza Franco Bertolini, ma con Beatrice Chiara Funari e Pretty Solero.

Se le prime due strofe della nuova canzone sono di Carl e Pretty, il ritornello viene cantato da Brave e Beatrice Chiara Funari, accreditata come B.





Sulle onde del successo del disco d’esordio Polaroid e relativi singoli, il capitolino Carl Brave ha reso disponibile questo bel pezzo autoprodotto, lanciandolo direttamente tramite il video ufficiale.

Il filmato è stato diretto da Filippo Lancellotti ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

E 10 testo – Carl Brave feat. Pretty Solero (Download)

[Carl Brave]

T’ho detto andiamo a bere ma tu hai detto no oh oh

T’ho chiesto qua va bene tu m’hai detto bo oh oh

Ti porto un bicchiere hai detto ma da solo no

Facciamo una sveltina fly dentro a una Renault

Il nostro baretto ha chiuso ciao ciao ora c’è

Un caffè gourmet dove un piatto costa (EEhh)

Stavo meglio in quello vecchio mi sentivo un re

Ora pijo un Peroni prima ne pigliavo tre

Lei cucina bene vuole andare a Masterchef

Un filino troppo sale e butta via nel trash

Perso il cell alla stazione ne ritrovo tre

E tu hai cominciato col solito putiferio

Dai ti prego accanna amo’ con il pianto greco

Non ti reggo proprio poi lo sai che non mi regolo

Insulti grevi tutti i santi scesi giù dal cielo

Sul soffitto un geco, lo guardo di sbieco.

[Carl Brave & B]

E 10! te l’ho già detto che mi scoccia non vederti

E che un messaggio tuo ormai debba finire con un “Baci”

Abbiamo battuto tutti i record

E rifatto circa 100 Mila volte almeno la tessera Arci

E pure oggi mai ‘na gioia solo sole , solo calci, solo storie

Io non voglio entrarci

Ciao, ti chiamo un taxi.

[Pretty Solero]

Sotto al cielo ho perso tempo rigirandomi nel letto

Ho visto il sole tra le nuvole e mi batte forte il petto

Un lampione spento, gocce di vino sopra al pavimento

Camminiamo con l’ombrello sotto al temporale

Con l’inverno che ci abbraccia il suo sorriso in faccia

Il mare mosso, la calma piatta

Il suo rossetto sulle labbra

Le chiedo solo un motivo, un fiore in mezzo al giardino

Oggi facciamoci un giro dai ti prego pago io yeh-yeh

Mi guarda da lontano, mandami un bacio

Perdonami per tutto quanto.

