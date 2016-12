W&W: guarda il video di Caribbean Rave (testo e traduzione)

Il duo olandese di musica elettronica composto da Willem van Hanegem e Ward van der Harst, meglio conosciuto come W&W, lo scorso 16 dicembre ha pubblicato nei negozi digitali il nuovo singolo Caribbean Rave, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 13 Gennaio 2017.

Questa canzone dance, che non ho capito da chi viene cantata, è caratterizzata dal tropical house (sottogenere della deep house e della house), tanto di moda negli ultimi tempi, e per un brano di questo tipo, devo dire che ci sta tutto.





Con l’aggiunta di un atmosfera caraibica al loro noto sound bigroom, questa volta W&W hanno davvero superato se stessi. Caribbean Rave ha debuttato all’Ultra Music Festival di Miami ed è senza dubbio una delle prossime potenziali hit.

Il video (attenzione spoiler)

Il brano è accompagnato dal video ufficiale che vede protagonista un naufrago su un’isola caraibica. Per sopravvivere, egli farà la qualsiasi, tuttavia i suoi sforzi non verranno premiati, visto che non riuscirà nemmeno a buttare giù un ananas. Verso la fine del filmato, il protagonista ha una visione di questo frutto, che lo ispirerà a costruirsi una console grazie alla quale riuscirà a far cadere il tanto ambito ananas.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate il testo e la traduzione in italiano.

Caribbean Rave – W&W – Testo (Digital Download)

[Verse]

Shake it bang bang on the boat

Lift your hands like you floating

Just like caribbean rave*

Million waves are known as

Shake it bang bang on the boat

Lift your hands like you floating

Just like caribbean rave

Million waves are known as

[Chorus]

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

Like caribbean rave

Like caribbean rave

[Breakdown]

[Post-Chorus]

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

[Verse]

Shake it bang bang on the boat

Lift your hands like you floating

Just like caribbean rave

Million waves are known as

Shake it bang bang on the boat

Lift your hands like you floating

Just like caribbean rave

Million waves are known as

[Chorus]

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

A, a, a

We are rave, rave, rave

I’ll be rave

Like caribbean rave

Like caribbean rave

Like caribbean rave

[Breakdown]

[Outro]

A, a, a

Like caribbean rave

A, a, a

Like caribbean rave





W&W – Caribbean Rave traduzione

[Verso]

Scuotilo sulla barca bang bang

Alza le mani come se stessi galleggiando

Proprio come la festa Caraibica*

Milioni di onde sono conosciute come

Scuotilo sulla barca bang bang

Alza le mani come se stessi galleggiando

Proprio come la festa Caraibica

Milioni di onde sono note come

[Ritornello]

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

Come la festa Caraibica

Come la festa Caraibica

[Breakdown]

[Ritornello]

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

[Verso]

Scuotilo sulla barca bang bang

Alza le mani come se stessi galleggiando

Proprio come la festa Caraibica

Milioni di onde sono conosciute come

Scuotilo sulla barca bang bang

Alza le mani come se stessi galleggiando

Proprio come la festa Caraibica

Milioni di onde sono note come

[Ritornello]

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

A, A, A

Stiamo delirando, delirando, delirando

Andrò in estasi

Come la festa Caraibica

Come la festa caraibica

Come la festa Caraibica

[Breakdown]

[Conclusione]

A, A, A

Come la festa Caraibica

A, A, A

Come la festa Caraibica

*caribbean rave non so esattamente cosa significhi, rave potrebbe significare tendenza, moda, andare in estasi, delirare. Visto che ferso la fine nel video, il naufrago fa finta di fare il deejay, ho inserito festa.













