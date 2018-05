Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It: video ufficiale, testo e traduzione

I Like It è il quinto singolo della rapper statunitense Cardi B estratto dal debut album Invasion of Privacy, pubblicato lo scorso 5 aprile e in poche ore certificato Oro negli States.

E’ una delle tante storie da sogno quella della rapper, che da stripper è diventata quello che è nel mondo della musica, eguagliando il record dei Beatles e Ashanti, di 3 canzoni nella top 10 di Billboard generale. Era inoltre 20 anni che una rapper non arrivava al primo posto delle classifiche, Cardi c’è riuscita con “Bodak Yellow (Money Moves)” (tra i tanti riconoscimenti, ben 5 Dischi di Platino negli USA), che ha esordito in vetta nella Billboard “Hot 100”, battendo Taylor Swift.

Nella canzone, caratterizzata da groove latini, Cardi parla di ciò che le piace, vale a dire il lusso, il denaro, il sentirsi seducente e una grande artista. Visto il tema del brano, anche il rapper portoricano Bad Bunny e la star del reggaeton colombiana J. Balvin, ci svelano cosa amano della loro vita.

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 6 aprile ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine, dopo la quale potete leggere i testi e la spiegazione di alcune righe.

I Like It testo e traduzione (Download)

[Intro]

Yeah baby, I like it like that

You gotta believe me when I tell you

I said I like it like that

You gotta believe me when I tell you

I said I like it like

[Introduzione]

Sì piccola, mi piace così

Devi credermi quando te lo dico

Ho detto che mi piace così

Devi credermi quando te lo dico

Ho detto che mi piace

[Verse 1: Cardi B]

Now I like dollars, I like diamonds, I like stunting, I like shining

I like million dollar deals, where’s my pen? Bitch I’m signin’

I like those Balenciagas, the ones that look like socks

I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch

I like texts from my exes when they want a second chance

I like proving niggas wrong, I do what they say I can’t

They call me Cardi Bardi, banging body

Spicy mami, hot tamale

Hotter than a Somali, fur coat, Ferrari

Hop out the stu’, jump in the coupe (the coupe)

Big Dipper on top of the roof

Flexing on bitches as hard as I can

Eating halal, driving the Lam’

Told that bitch I’m sorry though

‘Bout my coins like Mario (Mario)

Yeah they call me Cardi B, I run this shit like cardio

Oh, damn

[Strofa 1: Cardi B]

Ora mi piacciono i dollari, mi piacciono i diamanti, mi piace l’esibizionismo, mi piace brillare

Mi piacciono accordi da milioni di dollari, dov’è la mia penna? Sto firmando

Mi piacciono quelle Balenciagas, quelle che sembrano calzini*

Mi piace andare dal gioielliere, ho messo le pietre preziose nel mio orologio**

Mi piace ricevere messaggi dai miei ex quando vogliono una seconda possibilità

Mi piace dimostrare che i ne*ri si sbagliano, faccio quello che dicono non sarei in grado di fare

Mi chiamano Cardi Bardi, dal corpo attraente

Ragazza piccante, un bel bocconcino bollente

Più caldo di un somalo, pelliccia, Ferrari

Esco dallo studio, salto sulla coupé (la coupé)

Orsa maggiore sul tettuccio***

Flettendo le femmine più forte che posso

Mangio carne halal, guido la Lamborghini

Ho detto a quella pu**ana che mi dispiace comunque

Delle mie monete come Mario (Mario)****

Sì, mi chiamano Cardi B, dirigo questa roba come esercizi cardio

Oh dannazione

[Chorus: Cardi B]

Diamond district in the jag (I said I like it like that)

Certified, you know I’m gang, gang, gang, gang (I said I like it like–)

Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)

Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)

Oh I need the dollars (I said I like it like that)

Beat it up like piñatas (I said I like it like–)

Tell the driver, close the curtains (I said I like it like that)

Bad bitch make him nervous (I said I like it)

Cardi B

[Ritornello: Cardi B]

A bordo della Jaguar nel quartiere dei diamanti***** (ho detto che mi piace così)

Certificato, sai che sono gang, gang, gang, gang (ho detto che mi piace)

Senza cappotta da far esplodere il cervello (ho detto che mi piace così)

Oh, lui è così bello, come si chiama? (Ho detto che mi piace)

Oh ho bisogno dei dollari (ho detto che mi piace così)

Li faccio uscire a mo di gioco della pignatta (ho detto che mi piace)

Dì all’autista di chiudere le tende (ho detto che mi piace così)

Quella brutta stron*a lo rende nervoso (ho detto che mi piace)

Cardi B

[Verse 2: Bad Bunny]

Chambean, chambean, pero no jalan (¡jalan!)

Tú compras to’a las Jordan, bobo, a mí me las regalan (jejeje)

I spend in the club (wuh), what you have in the bank (yeh)

This is the new religion, bang, en Latino gang, gang, yeh

Trato de hacer dieta (yeh), pero es que en el closet tengo mucha grasa (wuh)

Ya mude la Gucci pa’ dentro de casa, yeh (¡wuh!)

Cabrón, a ti no te conocen ni en Plaza (no)

El Diablo me llama pero Jesucristo me abraza (amén)

Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeh

Me gustan boricuas, me gustan cubanas (*silbido*)

Me gusta el acento de las colombianas (¿qué hubo pues?)

Como mueve el culo la dominicana (¿qué lo que?)

Lo rico que me chingan las venezolanas (¡wuh!)

Andamos activos, Perico Pin Pin (woo)

Billetes de cien en el maletín (ching)

Que retumbe el bajo, Bobby Valentin, yeh (boo)

Aquí es prohibido amar, diles Charytín

Que pa’l picor les tengo Claritin

Yo llego a la disco y se forma el motín (rrr)

[Strofa 2: Bad Bunny]

Ricaricala, ricaricala, ma non premere il grilletto (non premere il grilletto!)

Tu compri le Jordan, bobo, a me le regalano (hehehe)

Spendo nel club (wuh), quello che hai nel banco (yeh)

Questa è la nuova religione, bang, la latino gang, gang, eh

Cerco di fare dieta (yeh), ma nell’armadio ho molto grasso****** (wuh)

Ho spostato Gucci dentro casa, yeh****** (wuh!)

Bastardo, non ti conosce nessuno nemmeno a Plaza****** (no)

Il diavolo mi chiama ma Gesù mi abbraccia (amen)

Guerriero come Eddie*******, lascia vivere la gara, eh

Mi piacciono le portoricane, mi piacciono le cubane (fischio)

Mi piace l’accento delle colombiane

Come muovono il lato b le domenicane (cosa cosa?)

Fare l’amore con le venezuelane (wuh!)

Siamo attivi, Perico Pin Pin (woo)

Banconote da 100 nella valigetta (ching)

Il rimbombo del basso, Bobby Valentin********, yeh (boo)

Qui è proibito amare, digli di Charytín********

Che per il prurito uso Claritin********

Arrivo in discoteca e si forma la rivolta

[Chorus: Cardi B & Bad Bunny]

Diamond district in the jag (I said I like it like that)

Bad Bunny, baby, be, be, be, be

Certified, you know I’m gang, gang, gang, gang (I said I like it like–)

Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)

Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)

Oh I need the dollars (I said I like it like that)

Beat it up like piñatas (I said I like it like–)

Tell the driver, close the curtains (I said I like it like that)

Bad bitch make you nervous (I said I like it)

[Ritornello: Cardi B & Bad Bunny]

A bordo della Jaguar nel quartiere dei diamanti (ho detto che mi piace così)

Bad Bunny, piccola

Certificato, sai che sono gang, gang, gang, gang (ho detto che mi piace)

Senza cappotta da far esplodere il cervello (ho detto che mi piace così)

Oh, lui è così bello, come si chiama? (Ho detto che mi piace)

Oh ho bisogno dei dollari (ho detto che mi piace così)

Li faccio uscire a mo di gioco della pignatta (ho detto che mi piace)

Dì all’autista di chiudere le tende (ho detto che mi piace così)

Quella brutta stron*a ti rende nervoso (ho detto che mi piace)





[Verse 3: J Balvin]

Como Celia Cruz tengo el azúcar (azúca’)

Tu jeva me vio y se fue de pecho como Jimmy Snuka (ah)

Te vamos a tumbar la peluca

Y arranca pa’l carajo cabrón, que a ti no te vo’a pasar la hookah (hookah, hookah)

Mis tenis Balenciaga, me reciben en la entrada (woo)

Pa-pa-pa-pa-razzi, like I’m Lady Gaga (woo)

Y no te me hagas (ey)

Que en cover de Billboard tú has visto mi cara (ey)

No salgo de tu mente

Donde quieras que viajes has escuchado “Mi Gente”

Yo no soy high (high), soy como el Testarossa (‘rossa)

Yo soy el que se la vive y también el que la goza (goza, goza)

Es la cosa, mami es la cosa (cosa, cosa)

El que mira sufre y el que toca goza (goza, goza)

[Strofa 3: J Balvin]

Come Celia Cruz ho lo zucchero (zucchero)

La tua ragazza mi ha visto ed è svenuta come Jimmy Snuka********* (ah)

Ti staccheremo la parrucca

E iniziamo da quel bastardo, che non ti vuole passare il narghilè (narghilè, narghilè)

Le mie scarpe da tennis Balenciaga, mi ricevono nell’ingresso (woo)

Pa-pa-pa-pa-razzi, come se fossi Lady Gaga (woo)

E non farmi… (ehi)

Quella nella copertina di Billboard hai visto la mia faccia (ey)

Non esco dalla tua mente

Ovunque tu vada hai sentito “Mi Gente”

Non sono alto (alto), sono come la Testarossa (‘rossa)

Io sono quello che se la vive e anche che se la gode (gode, gode)

Ecco come stanno le cose tesoro le cose stanno così (cose, cose)

Quello che guarda soffre e quello che tocca gode (gode, gode)

[Bridge: J Balvin & Cardi B]

I said I like it like that

I said I like it like that (rrr)

I said I like it like that (woo)

I said I like it like that

[Ponte: J Balvin & Cardi B]

Ho detto che mi piace così

Ho detto che mi piace così (rrr)

Ho detto che mi piace così (woo)

Ho detto che mi piace così

[Chorus: Cardi B]

Diamond district in the jag (I said I like it like that)

Certified, you know I’m gang (I said I like it)

Drop the top and blow the brains (I said I like it like that)

Oh he’s so handsome, what’s his name? (I said I like it)

[Chorus: Cardi B]

A bordo della Jaguar nel quartiere dei diamanti (ho detto che mi piace così)

Certificato, sai che sono gang (ho detto che mi piace)

Senza cappotta da far esplodere il cervello (ho detto che mi piace così)

Oh, lui è così bello, come si chiama? (Ho detto che mi piace)









Significato di alcune righe

* Cardi parla delle scarpe Balenciaga modello sneaker, che costano centinaia di euro.

** la rapper potrebbe fare riferimento al suo orologio Patek Philippe da centomila dollari, acquistato nel 2016 e sfoggiato sui social network.

*** La Rolls-ha progettato l’Headliner Starlight, il tettuccio stellato per le sue vetture che permette di creare l’illusione delle stelle all’interno della vettura. Grazie alle luci sul tettuccio vi sembrerà di viaggiare sotto un cielo stellato, anche senza il tettuccio decapottabile.

**** riferimento a Super Mario, videogioco con monete sparse ovunque, che il giocatore è incoraggiato a raccogliere.

***** Cardi B si trova nel famosissimo Diamond District, situato a New York. Il quartiere dei diamanti è famoso per i suoi negozi lussuosi.

****** “Grasa” (“grease” in inglese) è lo slang che indica l’avere un sacco di stile. Bad Bunny dice che cerca di abbassare il suo stile ma gli abiti nel suo armadio non glielo consentono in quanto sono di altissima qualità, tanto da sembrare che il rapper abbia un negozio Gucci in casa. Plaza Las Américas, è stato il primo centro commerciale al coperto costruito a Porto Rico ed è il più grande centro commerciale dei Caraibi e il quinto più grande di tutta l’America Latina.

******* Eddie Guerrero è stato un famoso wrestler statunitense di origini messicane, di cui il rapper è grande fan. “Viva La Raza” era uno degli slogan di Eddie che simboleggiava il suo orgoglio come messicano-americano.

******** Bobby Valentin è un bassista e direttore d’orchestra portoricano. Charytín è una cantante e attrice domenicana che nel 1984 ha debuttato come attrice nel film “Prohibido Amar En Nueva York”. Claritin serve a curare pruriti agli occhi e alla gola durante la stagione delle allergie.

********* Jimmy Snuka è stato un wrestler figiano con cittadinanza statunitense, la cui supermossa finale era il “Superfly Splash”. Balvin dice che le donne lo amano così tanto che quando lo vedono svengono, e cadono come quando Jimmy Snuka eseguiva la sua mossa finale.