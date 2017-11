Cara Delevingne – I Feel Everything per la colonna sonora di “Valerian e la città dei mille pianeti”: video e traduzione del testo

Valerian e la città dei mille pianeti è un film fantascientifico scritto e diretto da Luc Besson, distribuito nella penisola dal 21 settembre 2017.

Le musiche originali della colonna sonora (CD – Vinile – Digitale) pubblicata lo scorso 21 luglio, sono opera del compositore francese Alexandre Desplat, ma nella soundtrack sono presenti anche brani di artisti vari, come I Feel Everything di Cara Delevingne, che insieme a Dane DeHaan, è anche protagonista della pellicola.





Il brano in oggetto è stato scritto dall’interprete e prodotto da Pharrell Williams.

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 28 luglio ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e il testo completo.

Cara Delevingne – I Feel Everything traduzione (Download)

Il tuo sguardo mi fa congelare ma non posso stare ferma

Quegli occhi mi tengono sveglia più di qualsiasi altra pillola

E so che stare insieme

Ci fa sentire eterni

Ma ora provo qualsiasi cosa più che mai (provo qualsiasi cosa)

Mi fai sentire così folle, non mi sono mai sentita così normale

Picchiata dall’amore, ma il sentimento resta ancora

Dovresti sapere, se la vuoi, prendila pure

Quindi vieni a prenderla

Adesso, provo qualsiasi cosa più che mai (provo qualsiasi cosa)

Tutto quello che ho (sono tua)

Lo darò a te (sei mio)

Sei nella mia testa (sono tua)

E anche nel cuore (sei mio)

Perché io sono tua

Se mi vuoi anche tu

Dimmi che mi vuoi anche tu

Perché la darò tutta a te

Ho paura di cadere

Vieni a prendermi, sto cadendo

Il mio cuore sta chiamando

Non puoi impedirmi di ruggire, sto volando, sono alle stelle

Ho paura di cadere

Sono accecata e sto cadendo

Il mio amore sta chiamando

Non puoi impedirmi di ruggire, sto volando,

Vieni saltare con me e a volare

Non ho mai pensato che sarei caduta così

Sono inciampata in questa eterna beatitudine

Allora so che stare insieme ci fa sentire eterni

Ma ora provo qualsiasi cosa più che mai (provo qualsiasi cosa)

Tutto quello che ho (sono tua)

Lo darò a te (sei mio)

Sei nella mia testa (sono tua)

E anche nel cuore (sei mio)

Perché io sono tua

Se mi vuoi anche tu

Dimmi che mi vuoi anche tu

Perché la darò tutta a te

Ho paura di cadere

(provo qualsiasi cosa)

(provo qualsiasi cosa)

(provo qualsiasi cosa)

(provo qualsiasi cosa)

(provo qualsiasi cosa)

I Feel Everything – Cara Delevingne – Testo

Your stare makes me freeze but I can’t stay still

Those eyes keep me up longer than any other pill

And I know, being together

We feel like forever

But now, more than ever I feel everything (feeling everything)

You make me feel so crazy, I’ve never felt so sane

Beaten up by love but feeling’s still remains

You should know, if you want it, it’s yours ?

So come and get it

Right now, more than ever I feel everything (feeling everything)

All I got (I’m yours)

I’ll give it to you (be mine)

You’re in my brain (I’m yours)

And my heart too (be mine)

Because I am yours

If you want me too

Tell me you want me too

Cuz I’ll give it all to you

I’m scared that I’m falling

Come catch me, I’m falling

My heart is calling

Can’t stop me roaring, I’m soaring, I’m sky high

I’m scared that I’m falling

I’m blinded and I’m falling

My love is calling

You can’t stop me roaring up, I’m soaring

Come jump with me and fly

I’ve never thought I would fall like this

I’ve tripped right into this eternal bliss

Then I know being together we feel like forever

But now more than ever I feel everything (feeling everything)

All I got (I’m yours)

I’ll give it to you (be mine)

You’re in my brain (I’m yours)

And my heart too (be mine)

Because I am yours

If you want me too

Tell me you want me too

‘cuz I’ll give it all to you

I’m scared that I’m falling

(Feeling everything)

(Feeling everything)

(Feeling everything)

(Feeling everything)

(Feeling everything)

















