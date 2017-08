Caparezza, Prisoner 709 è l’album 2017 in uscita il…: info e titoli delle canzoni in scaletta + prime date del tour

Buone notizie per i numerosissimi supporters del cantautore e rapper pugliese Caparezza, in quanto il 15 settembre 2017 è in uscita il settimo album in studio battezzato Prisoner 709, già disponibile in pre-order nel classico CD e in una speciale versione denominata Prisoner 709 Escape Edition, caratterizzata da una copertina lenticolare. La Escape Edition include 2 LP da 180 gr, 10 card fotografiche e 1 CD.

A tre anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Museica, è quindi in arrivo quest’atteso progetto registrato tra Molfetta e Los Angeles con la collaborazione di Chris Lord-Alge, che sarà composto da sedici nuove canzoni. Ogni track corrisponde inoltre ad un capitolo, come se il disco fosse un libro.

Il concept dell’album è ovviamente quello del prigioniero e gli ospiti vengono etichettati come “compagni di cella”.

A proposito, quali sono i nomi dei tre ospiti? John De Leo (ex cantante dei Quintorigo e poi solista, collabora in due brani), DMC (Darryl McDaniels, membro dei Run-DMC) ed il cantautore capitolino Max Gazzé, che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Appena dopo la copertina frontale (foto di Claudio Daloiso & Albert D’Andrea), trovate i titoli dei sedici brani in scaletta in questo atteso disco, che sarà seguito da una tournée della quale sono già state svelate le prime date:

ANCONA

PalaPrometeo (ex Palarossini) ven, 17/11/17

Ore 21.00

BARI

Palaflorio sab, 18/11/17

Ore 21.00

FIRENZE

Nelson Mandela Forum ven, 24/11/17

Ore 21.00

CASALECCHIO DI RENO

Unipol Arena sab, 25/11/17

Ore 21.00

NAPOLI

Teatro PalaPartenope mar, 28/11/17

Ore 21.00

ROMA

Palalottomatica mer, 29/11/17

Ore 21.00

MONTICHIARI

PalaGeorge ven, 01/12/17

Ore 21.30

PADOVA

Kioene Arena (ex PalaFabris) sab, 02/12/17

Ore 21.30

ASSAGO

Mediolanum Forum mer, 06/12/17

Ore 21.00

TORINO

PalaAlpitour (Ex Palaolimpico) gio, 07/12/17

Ore 21.00

I tagliandi d’ingresso sono disponibili su Ticketone.

Tracklist Prisoner 709 – Caparezza album (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – 2 Vinili + 1 CD + 10 card fotografiche)

1. Prosopagnosia (capitolo: il reato) feat. John De Leo

2. Prisoner 709 (capitolo: la pena)

3. La caduta di Atlante (capitolo: il peso)

4. Forever Jung (capitolo: lo psicologo) feat. DMC

5. Confusianesimo (capitolo: il conforto)

6. Il testo che avrei voluto scrivere (capitolo: la lettera)

7. Una chiave (capitolo: il colloquio)

8. Ti fa stare bene (capitolo: l’ora d’aria)

9. Migliora la tua memoria con un click (capitolo: il flashback) feat. Max Gazzé

10. Larsen (capitolo: la tortura)

11. Sogno di potere (capitolo: la rivolta)

12. L’uomo che premette (capitolo: la guardia)

13. Minimoog (capitolo: l’infermeria) feat. John De Leo

14. L’infinto (capitolo: la finestra)

15. Autoipnotica (capitolo: l’evasione)

16. Prosopagno sia! (capitolo: la latitanza)













