La canzone dello spot “Philadelphia senza lattosio” (gennaio 2017): titolo brano e chi lo canta

Da fine dicembre 2016 impazza in tv il nuovo spot Philadelphia senza lattosio, che andrà avanti almeno per tutto gennaio 2017. Ma qual’è il titolo della canzone che fa da colonna sonora alla pubblicità?

Nella pubblicità Philadelphia senza lattosio battezzata “il gusto di Philadelphia, per tutti“, si mette in evidenza la cremosità di questo prodotto, che ora potranno gustarsi anche coloro i quali sono intolleranti al lattosio.

Ma prima di svelarvi il titolo della canzone ed il nome dell’artista, vedetevi o rivedetevi la pubblicità in questione cliccando sull’immagine in basso, così vediamo se indovinate.

La sigla musicale scelta per questo spot, fa riferimento alla canzone degli American Authors, rock band statunitense formata da Zac Barnett James Adam Shelley Dave Rublin Matt Sanchez. Il brano si intitola Best Day Of My Life, ovvero uno dei maggior successi del gruppo, basti pensare che solo il videoclip, ha ottenuto ad oggi oltre 134 milioni di visualizzazioni.

Scritto dai membri della band insieme ai producers Aaron accetta e Shep Goodman, il pezzo è stato pubblicato come secondo singolo estratto dal disco d’esordio Oh, What a Life (2014) e precedentemente per l’EP omonimo rilasciato nel 2013.

Per ulteriori informazioni, vi rimando all’articolo del 2014 American Authors, Best Day Of My Life: traduzione testo e video.













