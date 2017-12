I Canova e il nuovo singolo Santamaria: video e testo

I Canova sono una emergente pop band milanese formata da Matteo Mobrici (voce, chitarra elettrica, piano), Fabio Brando (chitarra elettrica, piano), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batteria).

Nel 2016 il gruppo ha pubblicato per Maciste Dischi l’album d’esordio “Avete ragione tutti”, un interessante disco indipendente che chiede solo di essere cantato. Il progetto è stato registrato a Milano da Giacomo Jack Garufi, missato da Matteo Cantaluppi e masterizzato da Giovanni Versari.





Nel giro di 1 anno questa band si è fatta conoscere grazie alla loro musica pop sincera, ironica e mai banale. Le tracce incluse nel debut album, sono caratterizzate da melodie orecchiabili, una scrittura schietta e ritornelli aperti e irruenti.

“Avete ragione tutti” ha superato gli 8 milioni di ascolti organici tra Youtube e Spotify, trainato dai singoli di successo “Expo”, “Vita Sociale”, “Manzarek”, tre belle canzoni che hanno consacrato il gruppo lombardo come uno degli esordi più incisivi degli ultimi anni.

Al suo interno 9 tracce che è possibile ascoltare su Youtube e su Spotify., ma segnalo che il 1° dicembre è stata pubblicata la versione deluxe (il CD è reperibile anche su Amazon) che racchiude due ulteriori nuovi pezzi: Threesome e il brano in oggetto, in rotazione radiofonica nazionale dal 1° dicembre.

Il singolo Santamaria è accompagnato da un semplice videoclip diretto da BENDO Films e Andrea Losa, che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che lo compongono.

Prima volevo tuttavia segnalarvi che, dopo una serie di 113 concerti (quasi sempre il sold out), che in dieci mesi ha portato il gruppo a girare tutta l’Italia, a gennaio 2018 i Canova effettueranno 6 imperdibili live a Firenze, Roncade, Roma, Bari, Bologna e Milano. I biglietti della tournée, organizzata da Magellano Concerti, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Canova – Santamaria testo (Download)

Sei io fossi un gelato alla panna mi mangeresti

e non sapevo per niente ti giuro che tu soffrissi

e cammini in cappuccio e struccata da quattro giorni

e non vorresti incontrar più nessuno e ti nascondi.

Io non voglio

che ti fumi l’erba

perché l’erba

ti fa ridere

non c’è niente da ridere

non c’è niente da ridere.

E non sapevo niente, non sapevo niente

Di queste tue nuove mosse

Io ti ricordo ancora con il nastro rosa, patatine e Coca-Cola

e allora adesso vorrei sapere con chi ce l’hai

e perché non sei venuta a cercarmi e non me l’hai detto mai.

Io non voglio

che ti fumi l’erba

perché l’erba

ti fa ridere

non c’è niente da ridere

non c’è niente da ridere.

I tuoi libri, i vestiti e note vocali di questi giorni

le domande da grande “cosa vuoi fare di questi anni”

le parole che volano volano volano

Volano volano volano volano via

Volano volano volano via

Volano volano volano volano

Io non voglio

che ti fumi l’erba

perché l’erba

ti fa vivere

non c’è niente da vivere

non c’è niente da vivere

non c’è niente da vivere.

















