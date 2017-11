X Factor 2017 – Camille Cabaltera – Worth it: audio, testo e traduzione

In occasione del quarto live show di X Factor 11, la giovane Camille Cabaltera ha cantato il suo brano inedito battezzato Worth it, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 24 novembre 2017.

Questa talentuosa ragazza ha appena 18 anni e vive in Toscana (Montecatini Terme – Pistoia) da quando aveva 3 anni, in quanto il suo paese d’origine sono le Filippine.





Camille studia canto e quando aveva solo tredici anni prese parte a “Ti lascio una canzone”, che è stato un programma tv in onda in prima serata su Rai 1 dal 2008 al 2012 e riproposto nel 2014 e nel 2015 con Antonella Clerici come conduttrice.

La Cabaltera compone inoltre le sue canzoni, come il bel brano in oggetto “Worth it” e non capisco il perché sia stata eliminata, essendo a mio parere il pezzo inedito più carino proposto nell’edizione 2017 del talent show in onda su Sky.

Ma i fans e chi ama la musica in generale, hanno ugualmente premiato la canzone che da quando è stata rilasciata, staziona nei quartieri altissimi delle classifiche. Non resta che augurarsi che questo sia solo l’inizio di una gloriosa carriera per questa ragazza, che come ammette attraverso testo del brano, ci sta provando in tutti modi per sfondare in questo difficilissimo mondo e purtroppo per avere successo, alle volte il talento non è sufficiente.

Cliccando sulla copertina in basso, accedete all’audio su Spotify mentre a seguire al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Camille Cabaltera – Worth it testo (Download)

[Scritta da Camille Cabaltera, Simone Del Freo e Fish]

You can make it

Stand up straight

That’s what they always say

Don’t you dare show

Them what’s real

They’re not interested

Everything you

Ever wished for

Can be obtained just listen to

Listen to my

Words and I know

You’ll make it

Is it worth it?

Feel the pain for fame

Is it worth it?

All the scars I gained

Tell me if a sacrifice I make

Is worth it

Tell me please that it’s all worth it

You can make it

Stand up straight

It’s what they always say

Don’t you dare show

Them what’s real

They’re not interested

Everything you

Ever wished for

Can be obtained just listen to

Link sponsorizzati









What they say that’s

What they say

That’s what they always say

But is it worth it?

Feel the pain for fame

Is it worth it?

All the scars I gained

Tell me if a sacrifice I make

Tell me please that it’s all worth it

I know that you know

I’ve been doing everything

I’ve been doing anything

Just to make it somehow

Though nobody understands

How I deal with the pain

Every day, every night

Everyone says I’m bright

Cause nobody’s ever seen the real darkness inside

In this heart, in this mind

In this big head of mine

People only talk about

What I make them see

Cause they never really cared

’bout what I felt deep inside

Is it worth it?

Feel the pain for fame

Is it worth it?

All the scars I gained

Tell me if a sacrifice I make

Is worth it

Tell me please that it’s all worth it

Tell me if a sacrifice I make

Is worth it

Tell me please that it’s all worth it

Is it worth it





Worth it traduzione – Camille Cabaltera

Puoi farcela

Stai dritta

È quello che dicono sempre

Non ti azzardare a mostrare loro

Ciò che è reale

Non gli interessa

Qualsiasi cosa tu

Abbia mai voluto

Può essere ottenuta, ascolta solo

Ascolta le mie

Parole e so che

Ce la farai

Ne vale davvero la pena?

Senti il ​​dolore per la fama

Ne vale la pena?

Tutte le cicatrici che ho messo su

Dimmi se vale la pena

Fare sacrifici

Per favore dimmi che ne vale la pena

Puoi farcela

Stai dritto

È quello che dicono sempre

Non ti azzardare a mostrare loro

Ciò che è reale

Non gli interessa

Qualsiasi cosa tu

Abbia mai voluto

Può essere ottenuta basta ascoltare

Quello che dicono è

Quello che dicono

Lo dicono sempre

Ma ne vale davvero la pena?

Sentire il ​​dolore per la fama

Ne vale la pena?

Tutte le cicatrici che ho messo su

Dimmi se fare sacrifici

Per favore dimmi che ne vale la pena

So che sai

Sto facendo di tutto (o “il possibile”)

Ho fatto qualsiasi cosa

Solo per farla in qualche modo

Solo che nessuno capisce

Come affronto dolore

Ogni giorno ogni notte

Tutti dicono che sono brillante

Perché nessuno ha mai visto la vera parte oscura

In questo cuore, in questa testa

In questa mia grande testa

La gente nuovecanzoni.com parla solo di

Quel che gli faccio vedere

Perché a loro non è mai veramente interessato

Di quello che provavo dentro di me

Ne vale davvero la pena?

Sentire il ​​dolore per la fama

Ne vale la pena?

Tutte le cicatrici che ho messo su

Dimmi se vale la pena

Fare sacrifici

Per favore dimmi che ne vale la pena

Dimmi se vale la pena

Fare sacrifici

Per favore dimmi che ne vale la pena

Ne vale la pena

Powered by NuoveCanzoni.com













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi