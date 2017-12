Camila Cabello: ascolta il nuovo brano “Real Friends” (testo e traduzione)

In data 7 dicembre 2017, la cantautrice Camila Cabello ha rilasciato due nuove canzoni: il brano in oggetto “Real Friends” e “Never Be the Same“; quest’ultima sembra sia il secondo singolo ufficiale del debut album solista battezzato Camila (in pre-order nel formato CD e digitale), che vedrà la luce il 12 gennaio 2018.

Questo Real Friends è quindi un pezzo promozionale del disco ed è stato firmato dall’interprete con la collaborazione di Brian Lee, Billy Walsh, Louis Bell & Mustafa Ahmad, con produzione di Frank Dukes.

Si tratta di una traccia introspettiva, nella quale la cantante si sforza di adattarsi alla sua ritrovata fama e soprattutto, si auspica di trovare veri amici.

Cliccando sulla copertina della canzone, disegnata dalla sorella minore Sofia Cabello, accedete all’audio su Youtube, mentre a seguire alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Camila Cabello – Real Friends traduzione (Download)

[Strofa 1]

No, penso che resterò stasera

Evito le conversazioni e “Oh, sto bene”

No, non sono nuova alle sorprese

Questa città di carta mi ha deluso troppe volte

Ma che te lo dico a fare? Spiegami il perché

Pensavo di potermi fidare di te, non fa niente

Perché tutti questi voltagabbana? Qual è il mio limite?

Forse sono troppo ingenua per riconoscere i segnali

[Ritornello]

Sto solo cercando dei veri amici

Quelli che ho non fanno altro che deludermi

Ogni volta che mi apro con una persona

Successivamente scopro cosa sia realmente

Sto solo cercando dei veri amici

Mi chiedo dove si stiano nascondendo

Sto solo cercando dei veri amici

Devo andarmene da questa città

[Post-Ritornello]

Oh, ohhh

Ohhh, ah

[Strofa 2]

Resto sveglia, a parlare con la luna

Mi sento così sola in mezzo alla folla

Non riesco a non pensare che ci sia qualcosa che non va, sì

Perché il posto in cui vivo non mi fa sentire a casa

[Ritornello]

Sto solo cercando dei veri amici

Quelli che ho non fanno altro che deludermi

Ogni volta che mi apro con una persona

Successivamente scopro cosa sia realmente

Sto solo cercando dei veri amici

Mi chiedo dove si stiano nascondendo

Sto solo cercando dei veri amici

Devo andarmene da questa città

[Post-Ritornello]

Cerca nuovi amici

Oh, ohhh

Ohhh, ah

[Ponte]

Voglio solo parlare del nulla

Con qualcuno che significhi qualcosa

Scrivere i nomi di tutti i nostri sogni e demoni

Per le volte in cui non ho le idee chiare

Dimmi che senso ha una luna come questa

Dimmi che senso ha una luna come questa

Posso scappare in un posto bellissimo

Dove nessuno sa il mio nome?

[Ritornello]

Sto solo cercando dei veri amici

Quelli che ho non fanno altro che deludermi

Ogni volta che mi apro con una persona

Scopro cosa sia realmente

Sto solo cercando dei veri amici

Quelli che ho non fanno altro che deludermi

Sto solo cercando dei veri amici

Devo andarmene da questa città

Real Friends testo – Camila Cabello

[Verse 1]

No, I think I’ll stay in tonight

Skip the conversations and the “Oh, I’m fines”

No, I’m no stranger to surprise

This paper town has let me down too many times

Why do I even try? Give me a reason why

I thought that I could trust you, never mind

Why all the switching sides? Where do I draw the line?

I guess I’m too naive to read the signs

[Chorus]

I’m just lookin’ for some real friends

All they ever do is let me down

Every time I let somebody in

Then I find out what they’re all about

I’m just lookin’ for some real friends

Wonder where they’re all hidin’ out

I’m just lookin’ for some real friends

Gotta get up out of this town

[Post-Chorus]

Oh, ohhh

Ohhh, ah

[Verse 2]

I stay up, talkin’ to the moon

Been feelin’ so alone in every crowded room

Can’t help but feel like something’s wrong, yeah

‘Cause the place I’m livin’ in just doesn’t feel like home

[Chorus]

I’m just lookin’ for some real friends

All they ever do is let me down

Every time I let somebody in

Then I find out what they’re all about

I’m just lookin’ for some real friends

Wonder where they’re all hidin’ out

I’m just lookin’ for some real friends

Gotta get up out of this town

[Post-Chorus]

Lookin’ for some new friends

Oh, ohhh

Ohhh, ah

[Bridge]

I just wanna talk about nothin’

With somebody that means something

Spell the names of all our dreams and demons

For the times that I don’t understand

Tell me what’s the point of a moon like this

When I’m alone again

Can I run away to somewhere beautiful

Where nobody knows my name?

[Chorus]

I’m just lookin’ for some real friends

All they ever do is let me down

Every time I let somebody in

But I find out what they’re all about

I’m just lookin’ for some real friends

All they ever do is let me down

I’m just lookin’ for some real friends

Gotta get up out of this town

















