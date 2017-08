Camila Cabello: ascolta il nuovo brano OMG feat. Quavo + testo e traduzione

In “The Hurting. The Healing. The Loving.”, il disco d’esordio di Camila Cabello, ci sarà anche OMG, un orecchiabile brano rilasciato il 3 agosto 2017, insieme ad un’altra nuova canzone battezzata Havana ft. Young Thug.

Dopo il primo singolo ufficiale “Crying in the Club” ed il promozionale “I Have Questions”, per la gioia dei fans, la cantautrice cubana naturalizzata statunitense ha reso disponibili lo stesso giorno ben due nuovi brani.

Scritto da Noonie Bao, Mikkel Eriksen, Tor Erik Hermansen, Quavo, Charli XCX, Bonnie Tyler, Sasha Sloan & Camila Cabello e prodotto dagli StarGate, OMG è stato inciso con la collaborazione di Quavo, rapper tanto ricerato negli ultimi mesi come featuring artist, basti pensare al singolo d’esordio di Liam Payne “Strip That Down”, “Know No Better” dei Major Lazer e “Congratulations” di Post Malone, solo per citarne tre.

L’ex Fifth Harmony prova a rilanciare la prima era discografica con questi due pezzi, che arrivano dopo i deludenti risultati fin’ora ottenuti, almeno dal punto di vista commerciale.

Per ascoltare OMG (acronimo di Oh My God – Oh Mio Dio) cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

OMG testo – Camilla Cabello (Download)

[Verse 1: Camila Cabello]

Baby, what’cha say?

I ain’t here to, I ain’t here to conversate

Baby, I don’t play

From Miami, causin’ trouble in LA

Rowdy, Tennessee

If I don’t send for you, best not come for me

Jordan, 23

Guarantee you’re gonna wanna leave with me

[Chorus: Camila Cabello]

I got that li-, li-, li-, life

Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo

You cannot believe it when we come through

Ooh, my God, you look good today

Ooh, my God, you look good today, yeah

Back up, back up, back up, do it slow-mo

When she drop, it bounce back like a yo-yo

Ooh, my God, you look good today

You look good today, yeah

Oh my God

[Post-Chorus: Quavo & Camila Cabello]

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah

[Verse 2: Camila Cabello]

Ice cold, like my drink

Lose your concentration when you take a sip, yeah (sip it, sip it)

Cyclone, make it spin

‘Cause all I, all I, all I, all I do is win

[Bridge: Camila Cabello]

Yeah, I’m cut like a diamond, I’m cold

4 A.M., bloom like a rose

Girls like the summer, we’re gold, uh

[Chorus: Camila Cabello]

We got that li-, li-, li-, life

Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo

You cannot believe it when we come through

Ooh, my God, you look good today

Ooh, my God, you look good today, yeah

Back up, back up, back up, do it slow-mo

When she drop, it bounce back like a yo-yo

Ooh, my God, you look good today

You look good today, yeah

Oh my God

[Post-Chorus: Quavo & Camila Cabello]

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah, uh

Oh my God, you’re awesome (Oh my God)

Oh my God, yah

[Verse 3: Quavo]

Oh my God, she’s so right, though

Me and you, that’s a iso

Waist so small, look like lipo

Moonwalk, my diamonds Michael

She so fine, I call my best man (brrrrr)

Ain’t no rings on her left hand (no rings)

I had a dream I was in quicksand (dream)

Then I woke up with the best plans (Oh my God, yeah)

Oh my god, you’re awesome

Smoke more green than Boston (green)

I make a play and call them

Oh my God, she flossing (woo)

On the cover of magazines, I’ma crown the queen (queen)

Bad and boujee, thick and pretty

I’m givin’ her wet dreams

I’m the main reason why her friends like me

Having her mad at me, tackle me like an athlete

[Chorus: Camila Cabello]

Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo

You cannot believe it when we come through

Woo, my God, you look good today

Woo, my God, you look good today

Back up, back it up, back up do it slow-mo

When she drop, it bounce back like a yo-yo

Woo, my God, you look good today

You look good today, yeah

Oh my God





Camila Cabello – OMG traduzione

[Strofa 1: Camila Cabello]

Baby, che ne dici?

Non sono qui, non sono qui per conversare

Baby, non scherzo

Da Miami, combino guai a Los Angeles

Rowdy, Tennessee

Se non ti chiamerò, meglio non venire a prendermi

Giordania, 23

Garantisco che vorrai partire con me

[Ritornello: Camila Cabello]

Ho la vita

Pull up, pull up, pull up direttamente da Tokyo

Quando arriveremo non ci crederai

Oh mio Dio, hai un bell’aspetto oggi

Oh mio Dio, oggi stai benissimo, sì

Torna indietro, torna indietro, torna indietro, fallo al rallentatore

Quando lei scende, torna su come un yo-yo

Oh mio Dio, che sei bella oggi

Oggi ti trovo proprio bene, sì

Oh mio Dio

[Post-Ritornello: Quavo & Camila Cabello]

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei fantastica (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei meravigliosa (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei fantastica (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah

[Strofa 2: Camila Cabello]

Gelida, come il mio drink*

Perdi la concentrazione quando bevi un sorso, sì (sorseggialo, sorseggialo)*

Cyclone, fallo girare*

Perché tutto quello che faccio è vincere

[Ponte: Camila Cabello]

Sì, sono tagliata come un diamante, sono fredda

Le 4 del mattino, sboccio come una rosa

Alle ragazze piace l’estate, siamo a posto, uh

[Ritornello: Camila Cabello]

Abbiamo la vita

Pull up, pull up, pull up direttamente da Tokyo

Quando arriveremo non ci crederai

Oh mio Dio, hai un bell’aspetto oggi

Oh mio Dio, oggi stai benissimo, sì

Torna indietro, torna indietro, torna indietro, fallo al rallentatore

Quando lei scende, torna su come un yo-yo

Oh mio Dio, che sei bella oggi

Oggi ti trovo proprio bene, sì

Oh mio Dio

[Post-Ritornello: Quavo & Camila Cabello]

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei fantastica (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei meravigliosa (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah, uh

Oh mio Dio, sei fantastica (Oh mio Dio)

Oh mio Dio, yah

Oh mio Dio, yah

[Strofa 3: Quavo]

Oh mio Dio, ha proprio ragione però

Io e te, siamo un iso

Girovita così sottile, sembra abbia fatto la liposuzione

Moonwalk**, i miei diamanti Michael

Lei sta benissimo, chiamo il mio testimone di nozze (brrrrr)

Niente anelli sulla sua mano sinistra (niente anelli)***

Ho sognato di essere nelle sabbie mobili (sogno)

Poi mi sono svegliato con i migliori progetti (Oh mio Dio, sì)

Oh mio Dio, sei fantastica

Fumo più verde di Boston (verde)****

Faccio una giocata e li chiamo

Oh mio Dio, lei flossing (woo)

Sulla copertina delle riviste, incoronerò la regina (regina)

Cattivo e di classe, spesso e carino

Le faccio fare sogni bagnati

Sono il motivo principale per cui piaccio ai suoi amici

Essendo arrabbiata con me, mi placca come un atleta

[Ritornello: Camila Cabello]

Pull up, pull up, pull up direttamente da Tokyo

Quando arriveremo non ci crederai

Oh mio Dio, hai un bell’aspetto oggi

Oh mio Dio, oggi stai benissimo, sì

Torna indietro, torna indietro, torna indietro, fallo al rallentatore

Quando lei scende, torna su come un yo-yo

Oh mio Dio, che sei bella oggi

Oggi ti trovo proprio bene, sì

Oh mio Dio

* In queste tre righe, Camilla fa riferimento alla Purple Drank, conosciuta anche come sizzurp, lean, syrup, barre, purple jelly, Texas tea e dirty Sprite Lean. E’ una sorta di droga, composta da sciroppo per la tosse a base di codeina (che è un oppiaceo) e Sprite. Il “ciclone” di Camila, fa riferimento al mix di queste due sostanze. Gli effetti sono: sonnolenza, perdita di coordinazione e di lucidità, voce roca, battito cardiaco rallentato e difficoltà motorie, in modo da perdere la concentrazione dopo averlo bevuto.

** Il moonwalk è un passo di danza impiegato da Michael Jackson in diverse coreografie.

*** Quavo si assicura che non ci siano anelli nella mano capendo di conseguenza che lei non è sposata o impegnata.

**** A Boston la marijuana, spesso definita “green”, è legale. La città ha anche una squadra NBA denominata Celtics, i cui colori sono verde, nero e oro.

