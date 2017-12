Camila Cabello – Never Be the Same è il secondo singolo ufficiale dall’album Camila: audio, testo e traduzione

Never Be the Same è il nuovo singolo di Camila Cabello pubblicato il 7 dicembre 2017 come secondo estratto dal primo album in studio Camila, il cui rilascio è fissato al prossimo 12 gennaio.

Nel disco (in pre-order nel classico CD e in download digitale), saranno presenti undici inediti, tra i quali Real Friends, un secondo nuovo brano uscito lo stesso giorno di Never Be the Same.

Questo bel pezzo scritto da Camila Cabello, Leo Rami Dawod, Jacob Ludwig, Sasha Sloan, Noonie Bao & Frank Dukes, che ha anche curato la produzione.

Definito dalla cantante come “il miglior brano che abbia scritto finora”, la nuova canzone trae ispirazione da una sua relazione con un ragazzo risalente a circa un paio di anni fa, durata poco più di due mesi.

Nella track, la Cabello lascia intendere di aver letteralmente perso la testa per una persona, che per lei è come una droga.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Di seguito accedete alla traduzione in italiano e al testo completo del nuovo singolo Never Be the Same.

Camila Cabello – Never Be the Same traduzione (Download)

[Strofa 1]

Deve essere successo qualcosa nel mio cervello

Ho tutta la tua chimica nelle vene

Sento tutto lo sballo, sento tutto il dolore

Mollo i modi in cui cadevo nuovecanzoni.com

Ora ho perso la testa, non ragiono in maniera lucida

Confondo tutte le battute, tu mi hai intossicata (o “inebriata”)

[Pre-Ritornello]

Proprio come la nicotina, l’eroina, la morfina

Di colpo sono una tossica e tu sei tutto ciò di cui ho bisogno

Tutto quello che mi serve

Sì, sei tutto ciò di cui ho bisogno

[Ritornello]

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai più loa stessa

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai, mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

[Strofa 2]

Mi intrufolo a Los Angeles quando non c’è molta luce

Con un solo tocco potrei andare in overdose

Ha detto, “smetti di giocare pulito (o “andare sul sicuro”)

Ragazza, voglio vederti perdere il controllo ”

[Pre-Ritornello]

Proprio come la nicotina, l’eroina, la morfina

Di colpo sono una tossica e tu sei tutto ciò di cui ho bisogno

Tutto quello che mi serve

Ooh sì, sei tutto ciò di cui ho bisogno

[Ritornello]

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai più loa stessa

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai, mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

[Ponte]

Sei nel mio sangue, sei nelle mie vene, sei nella mia testa

Sei nel mio sangue, sei nelle mie vene, sei nella mia testa

Sei nel mio sangue, sei nelle mie vene, sei nella mia testa

Sei nel mio sangue, sei nelle mie vene, sei nella mia testa

[Ritornello]

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai più loa stessa

Sei tu, tesoro

E il modo in cui ti muovi mi fa impazzire, tesoro

E potrei provare a scappare, ma tanto non servirebbe

La colpa è tua

Solo un tiro, capirai che non sarò mai, mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Non sarò mai più la stessa

Never Be the Same testo – Camila Cabello

[Verse 1]

Something must’ve gone wrong in my brain

Got your chemicals all in my veins

Feeling all the highs, feeling all the pain

Let go of the ways I used to fall in lane

Now I’m seeing red, not thinking straight

Blurring all the lines, you intoxicate me

[Pre-Chorus]

Just like nicotine, heroin, morphine

Suddenly, I’m a fiend and you’re all I need

All I need

Yeah, you’re all I need

[Chorus]

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never be the same

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never ever, ever be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

[Verse 2]

Sneaking in L.A. when the lights are low

Off of one touch I could overdose

He said, “stop playing it safe

Girl, I wanna see you lose control”

[Pre-Chorus]

Just like nicotine, heroin, morphine

Suddenly, I’m a fiend and you’re all I need

All I need

Ooh, yeah, you’re all I need

[Chorus]

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never be the same

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never ever, ever be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

[Bridge]

You’re in my blood, you’re in my veins, you’re in my head

You’re in my blood, you’re in my veins, you’re in my head

You’re in my blood, you’re in my veins, you’re in my head

You’re in my blood, you’re in my veins, you’re in my head

[Chorus]

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never be the same

It’s you, babe

And I’m a sucker for the way that you move, babe

And I could try to run, but it would be useless

You’re to blame

Just one hit, you will know I’ll never ever, ever be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

I’ll never be the same

















