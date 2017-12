Camila Cabello ed i Grey nel nuovo brano Crown per la colonna sonora di Bright: audio, testo e traduzione

I Grey, duo statunitense di musica elettronica composto da Kyle e Michael Trewartha, hanno prodotto la canzone battezzata Crown, incisa per la colonna sonora di Bright, pellicola di fantascienza che verrà trasmessa su Netflix il prossimo 22 dicembre.

L’interessante soundtrack del film più costoso della storia di Netflix, che vedrà protagonista niente meno che Will Smith, è uscita a metà dicembre, mentre il vinile vedrà la luce il 5 gennaio 2018.





Ad interpretare la nuova canzone, la cantautrice Camila Cabello, che ha anche firmato il testo con la collaborazione di Sarah Aarons ed i Grey.

Mentre i supporters sono in trepida attesa di avere tra le mani il disco d’esordio dell’ormai ex Fifth Harmony, è uscito questo nuovo pezzo che vede Camila cimentarsi nuovamente con l’electronic dance music.

Ne esce fuori una traccia caratterizzata da un sound accattivante e decisamente catchy. Per ascoltarla cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Camila Cabello – Crown traduzione (Download)

[Strofa 1:]

Sono rimasta seduta per anni sulla tua lingua

Parole che gocciolano dalla tua bocca, contagiose, uh-oh, oh-oh

Nessuna minaccia sarà colpa nostra

Ora attendiamo che il mondo ci salvi, uh-oh, oh-oh

[Pre-Ritornello:]

Baby in fiamme

Ti vedo quando chiudo gli occhi

Credo sia ora

Si un regno tutto mio

Oh mio, oh mio

Quel modo ti muovi è serpentino

Penso sia ora

[Ritornello:]

Mi candido per la corona

Mi candido per la corona

Quindi colpiscimi, colpiscimi sulle ossa

Quando sono seduta, sono seduta sul mio trono

Mi candido per la corona

Mi candido per la corona

Adesso

Mi candido per la

[Post-Ritornello:]

Mi candido per la corona

Mi candido per la corona

Adesso

Mi candido per la

[Verse 2:]

Ho gli occhi troppo pesanti per svegliarmi

Hai la testa troppo pesante per affrontarlo

Io, io, io, sono

Troppo in alto, ho il tuo corpo in fiamme (corpo che brucia)

Teste rotanti

Tutti i tavoli girano (tavoli che girano)

Uh-oh, oh-oh

[Pre-Ritornello:]

Baby in fiamme

Ti vedo quando chiudo gli occhi

Credo sia ora

[Ponte:]

Perché mi candido per la, uh

Mi candido per la, uh

Mi candido per la, uh

Uh-uh-uh

Perché mi candido per la, uh

Mi candido per la, uh

Perché mi candido per la

Uh-uh-uh

[Ritornello:]

Mi candido per la corona

Mi candido per la corona

Quindi colpiscimi, colpiscimi sulle ossa

Quando sono seduta, sono seduta sul mio trono

Mi candido per la corona

Mi candido per la corona

Adesso

Mi candido per la.

Crown – Camila Cabello – Testo

[Verse 1:]

Been sitting on your tongue for ages

Words dripping off your mouth, contagious, uh-oh, uh-oh

No skin off your back to blame us

Now waiting on the world to save us, uh-oh, uh-oh

[Pre-Chorus:]

Baby on fire

I see you when I close my eyes

I think it’s time

A kingdom that is mine

Oh me, oh my

That way you move is serpentine

Think it’s time

[Chorus:]

I’m running for the crown

Running for the crown

So hit me on, hit me on my bones

When I’m sitting on, I’m sitting on my throne

I’m running for the crown

Running for the crown

Now

I’m running for the–

[Post-Chorus:]

I’m running for the crown

Running for the crown

Now

I’m running for the–

[Verse 2:]

Too heavy on my eyes to wake up

Too heavy on your mind to face it

I-I-I-I

Too high, got your body burning (body burning)

Heads spinning

All the tables turning (tables turning)

Uh-oh, uh-oh

[Pre-Chorus:]

Baby on fire

I see you when I close my eyes

Think it’s time

[Bridge:]

‘Cause I’m running for the, uh

I’m running for the, uh

I’m running for the, uh

Uh-uh-uh

‘Cause I’m running for the, uh

I’m running for the, uh

I’m running for the–

Uh-uh-uh

[Chorus:]

I’m running for the crown

Running for the crown

So hit me on, hit me on my bones

When I’m sitting on, I’m sitting on my throne

I’m running for the crown

Running for the crown

Now

I’m running for the–

















