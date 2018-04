Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss: video, testo e traduzione del nuovo singolo

One Kiss è il titolo della nuova produzione del deejay e produttore scozzese Calvin Harris, che per l’occasione ha ingaggiato la cantautrice e modella inglese Dua Lipa.

Dopo “Nuh Ready Nuh Ready”, pubblicato lo scorso 8 febbraio, è arrivata la seconda release del 2018, disponibile in streaming e in download digitale da venerdì 6 aprile 2018

Per il singolo, come già detto, la superstar scozzese si è affidato alla bella cantante britannica di origini kosovare, fresca trionfatrice ai Brit Awards 2018 come British Female Solo Artist.

In questo pezzo, l’artista londinese dice di aver perso la testa per qualcuno che vorrebbe portarsi a letto. E’ questo il significato del brano, accompagnato dal lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine in basso. A seguire i testi.

[Pre-Ritornello]] Qualcosa in te accende il paradiso in me La sensazione non mi lascerà dormire Perché mi sento persa nel modo in cui ti muovi, in quello che provi

Testo

[Chorus]

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

[Verse 1]

Let me take the night, I love real easy

And I know that you’ll still wanna see me

On the Sunday morning, music real loud

Let me love you while the moon is still out

[Pre-Chorus]

Something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

Cuz I’m lost in the way you move, the way you feel

[Chorus] [x2]

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

[Post-Chorus]

One

One

Darling

One

One

Darling

[Verse 2]

I just want to feel your skin on mine

Feel your eyes do the exploring

Passion in the message when you smile

Take my time

[Pre-Chorus]

It’s something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

[Chorus] [x2]

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

[Post-Chorus]

One

One

Darling

One

One

Darlin]

See wonderland in your eyes

Might need your company tonight

[Pre-Chorus]

Something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

[Chorus] [x2]

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

[Post-Chorus]

One

One

Darling

One

One

Darling