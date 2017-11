Calum Scott – ascolta il nuovo singolo You Are The Reason: video, testo e traduzione

Il cantautore britannico Calum Scott vi presenta il nuovo singolo battezzato You Are The Reason, disponibile in streaming e nei digital store dal 17 novembre 2017.

Questa dolcissima canzone è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di Jon Maguire & Corey Sanders.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Nel nuovo struggente brano, il cantante inglese classe 1988 esprime tutto il suo rammarico per aver rovinato la sua love story e per non aver fatto abbastanza per salvare quest’importante relazione. Egli canta che farebbe qualsiasi cosa per sistemare le cose e tornare insieme alla persona amata, che per lui rappresenta davvero tutto.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina, mentre cliccando sull’immagine sottostante, accedete al lyric video.

You Are The Reason traduzione – Calum Scott (Download)

[Strofa 1]

Ecco che il mio cuore batte

Perché tu sei il motivo per cui

Non riesco a dormire

Ti prego torna

[Strofa 2]

Ecco che la mia mente corre

E tu sei la ragione per cui

Ancora respiro

Ormai sono a pezzi

[Ritornello]

Scalerei ogni montagna

E attraverserei ogni oceano

Solo per stare con te

E rimedierei a quello che ho rovinato

Oh, perché ho bisogno che tu capisca

Che sei la ragione per cui…

[Strofa 3]

Ecco che mi tremano le mani

E il motivo sei tu

Il mio cuore continua a sanguinare

ho bisogno di te adesso

[Strofa 4]

Se potessi riportare indietro le lancette dell’orologio

Mi assicurerei che la luce sconfiggesse l’oscurità

Passerei ogni ora, di ogni giorno

A tenerti nuovecanzoni.com al sicuro

[Ritornello]

Scalerei ogni montagna

E attraverserei ogni oceano

Solo per stare con te

E rimedierei a quello che ho rovinato

Oh, perché ho bisogno che tu capisca

Che sei la ragione

Sei la ragione per cui

[Ritornello]

Scalerei ogni montagna

E attraverserei ogni oceano

Solo per stare con te

E rimedierei a quello che ho rovinato

Perché ho bisogno che tu capisca

Che sei la ragione pòer cui…

You Are The Reason – Calum Scott – Testo

[Verse 1]

There goes my heart beating

Cause you are the reason

I’m losing my sleep

Please come back now

[Verse 2]

There goes my mind racing

And you are the reason

That I’m still breathing

I’m hopeless now

[Chorus]

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Oh, cause I need you to see

That you are the reason

[Verse 3]

There goes my hands shaking

And you are the reason

My heart keeps bleeding

I need you now

[Verse 4]

If I could turn back the clock

I’d make sure the light defeated the dark

I’d spend every hour, of every day

Keeping you safe

[Chorus]

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Oh, cause I need you to see

That you are the reason

You are the reason

[Outro]

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Cause I need you to see

That you are the reason

















