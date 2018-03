Calpurnia (Finn Wolfhard band) – City Boy: video, testo e traduzione del singolo d’esordio

Finn Wolfhard è un attore e musicista canadese classe 2002, divenuto celebre grazie alla serie fantascientifica Stranger Things, dove interpreta il ruolo di Mike Wheeler. Giunta alla seconda stagione, la serie è stata ideata da Matt e Ross Duffer e viene distribuita dalla piattaforma Netflix.

Alla sua celebrità, ha contribuito anche la partecipazione ad It, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King, recentemente trasmesso nelle sale italiane.

Finn fa inoltre parte di una band indie rock che si chiama Calpurnia, nella quale canta e suona la chitarra elettrica. A soli quindici anni ha firmato un contratto con una prestigiosa label canadese di molte altre eccellenti rock bands: la Royal Mountain Records. Oltre a lui, nel gruppo vi sono altri tre giovanissimi: la bassista Ayla, il chitarrista Jack e il batterista Malcom.

Disponibile dal 7 marzo, City Boy è il singolo d’esordio della band di cui Finn è il frontman, che anticipa il rilascio del primo EP ancora senza titolo e release date.

Scritta da Finn Wolfhard, Malcolm Craig, Jack Anderson & Ayla Tesler-Mabe e prodotta da Andrew Humphrey & Cadien Lake James, questa nuova canzone racconta la vita in città e di come influenzi in particolar modo le vite di due ragazzi.

Sempre dal 7 marzo, è online il video ufficiale diretto da Josiah Marshall, mentre le animazioni sono opera di Martin MacPherson.

Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine dopo la quale accedete ai testi.

[Strofa 1] Quando cammino per la stanza Non c’è nient’altro da aggiungere Quando vado in giro per la stanza Andrà tutto bene, ow!

Testo City Boy

[Verse 1]

When I walk around my room

There is nothing else to say

When I walk around my room

Everything will be okay, ow!

[Chorus]

I am a city boy

You are a city girl

You date the city tool

I am a city fool

I am a city boy

City boy

(One, two, three, four!)

[Verse 2]

When you have an artistic view

It’ll rub off on your take

When you answer to a bunch of dudes

You should run away

[Chorus]

I am a city boy

You are a city girl

You date the city tool

I am a city fool

I am a city fool

I am a city fool

I am a, I am a city fool

I am a, I am a city, city fool