Calcutta: ascolta il nuovo brano Pesto (con testo – a breve il video)

In data 2 febbraio 2018, il cantautore indie laziale Calcutta ha reso disponibile il nuovo singolo “Pesto”.

Dopo il successo di Orgasmo, brano a dir poco virale rilasciato a metà di dicembre, Edoardo d’Erme ha pubblicato questa canzone, che sarà inclusa nel futuro terzo album in studio, sul quale al momento non si hanno notizie. Il disco sarà l’ideale seguito del fortunato “Mainstream” del 2015, che visto il successo, ad inizio 2017 venne pubblicato nella versione deluxe, con bonus tracks e registrazioni dal vivo.









A proposito di live, se il cantautore di Latina non ci informa ancora sul prossimo progetto discografico, in compenso ha annunciato i primi due concerti che avranno luogo il 21 luglio allo Stadio di Latina e il 6 agosto all’Arena di Verona. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Per ascoltare la nuova canzone su Spotify cliccate sulla cover in basso.

Proprio oggi dovrebbe vedere la luce il video ufficiale che accompagna il brano, come annunciato dall’artista sui social network.

Quello che vedete sotto, dovrebbe essere un fermo immagine del filmato. Non appena sarà disponibile, non esiteremo ad inserire il link.

A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Link sponsorizzati









Pesto testo – Calcutta (Download)

Esco o non esco

fuori è caldo ma è normale ad agosto

non ci penso, ma poi sudo lo stesso

un’ombra sul soffitto

mi hai lasciato nei sospiri e nel letto

un filo di voce

un filo di ferro dentro l’orecchio

dai

non fa niente

mi richiamerai da un call center

e io ti dirò

lo sai che io ti dirò!

Weeeee deficiente!

negli occhi ho una botte che perde

e non sai perché

perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te

e adesso che mi lasci solo

con le cose fuori al posto loro.

Esco o non esco

fuori è notte e mangio il buio col pesto

non mi piace ma lo ingoio lo stesso

dai

non fa niente

mi richiamerai da un call center

e io ti dirò

lo sai che io ti dirò!

Weeeee deficiente!

negli occhi ho una botte che perde

e non sai perché

perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te

mi sono addormentato di te.

Io… non ho un salvagente

ti lascio andar via

ma se la corrente

ti riporta qui

lo sai che io ti dirò!

Weeeee deficiente!

negli occhi ho una botte che perde

e non sai perché

perché mi sono innamorato mi ero addormentato di te

mi sono addormentato di te.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi