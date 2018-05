Calcutta – Paracetamolo: il video e il testo del nuovo singolo

A ormai poco più di una settimana dal rilascio del terzo album in studio Evergreen, il cantautore Calcutta ha rilasciato il nuovo nonché terzo singolo Paracetamolo.

Negli ultimi giorni, l’artista aveva più volte lasciato intendere sui social, che fosse in arrivo un nuovo singolo, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni ai supporters.

Dopo Orgasmo e Pesto, è il momento di questo pezzo scritto dall’interprete, il cui video ufficiale è stato diretto da Francesco Lettieri.

Il filmato vede protagonista il 63enne attore romano Angelo Cipriani e la partecipazione della giovane modella di origine brasiliana Lis Bruna Kedma.

Per vedere la clip cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere le parole che compongono questa nuovissima canzone.

Testo (Download)

[Strofa 1]

Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due

Diventa 1000

Si vede che hai provato qualcosina parlano

Parlano le tue pupille





[Bridge 1]

E adesso che mi prendi per la mano vacci piano

Che se mi stringi così

[Ritornello]

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

[Strofa 2]

Il duomo di milano è un paracetamolo sempre pronto per

Le tue tonsille

Domani non lavoro puoi venire un po’ da me

Ma poi da me non vieni mai

Che poi da te, non è Versailles

[Bridge 2]

E adesso che mi stringi per la mano

Vacci piano, che sento il cuore a mille

[Ritornello]

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

[Strofa 3]

Canto di gabbiano dentro la mia mano

Se siamo in metro o in treno non mi importa

Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio

Ti prego vacci piano, che se mi stringi così

[Ritornello]

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Io sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille