Bussoletti – È finita la crisi: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

“Peso Piuma” è un album di Luca Bussoletti contenente un totale di undici canzoni, tuttavia il progetto viene rilasciato in tre parti: la prima è disponibile da giugno (ascolta) mentre la seconda vedrà la luce il 30 marzo 2018.

All’interno dell’EP anche la nuova versione di È finita la crisi, che a parer mio è qualitativamente un’altra cosa rispetto a quella inclusa nella prima parte del progetto, che vedeva il featuring di Eusebio Martinelli.

Il brano, nel quale Bussoletti cita Heather Parisi e Max Pezzali, è già disponibile su iTunes e verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 30 marzo 2018.

In questa simpatica e interessante canzone, il cantautore capitolino racconta con un certa dose d’ironia, i tempi senza sosta in cui siamo immersi. Ma la crisi è davvero finita? Prodotto da Parola Cantata, il singolo inneggia ad un paese sempre pronto a cambiare, ma solo a parole. Sono certo che ascoltandolo, questo pezzo vi strapperà un sorriso.

Prossimamente verrà rilasciato il video ufficiale, nel quale il cantante verrà pedinato in una giornata senza fine, dove essere “artista” significa mettere in fila incontri, bevute, ispirazione, fastidi o semplici necessità quotidiane. Il crollo è inevitabile.

In attesa del filmato, cliccando sulla cover accedete all’audio su Spotify mentre a seguire alle parole che compongono la canzone.





Testo È finita la crisi (Download – EP Peso Piuma (2 di 3))

Senti come siamo contenti

in bocca abbiamo ancora tutti e 34 i denti

venti avversi non li paventi

per strada quando passa un co*o partono i commenti

uh… saldi per tutti, prezzi da matti

uh-uh-uh… cibi precotti, selfie coi gatti

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dai vaffa e i sorrisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dagli smile condivisi.

Mordi adesso non lo fare più tardi

e fingi di svenire se propongono accordi

lordi o netti i soldi chiamano soldi

tu spendi tutti quanti dai pensieri più assurdi

uh… viaggi last minute, da Rimini a Beirut

uh-uh-uh… pasta di kamut, pasta di kamut

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dai vaffa e i sorrisi

lo si vede dai vaffa e i sorrisi

è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dai vaffa e i sorrisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dagli smile condivisi.

Via Montenapoleone, ha mantenuto la sua seduzione

al Teatro dell’Opera, c’è ancora chi sbadiglia e se ne va

passeggiare tra le strade di giorno

[?]

l’uomo ragno manda i selfie da Bali

con il dito medio al caro Pezzali

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dai vaffa e i sorrisi

lo si vede dai vaffa e i sorrisi

è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

lo, lo, lo, lo, lo, lo si vede dai vaffa e i sorrisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita, è finita la crisi

E’ finita torna Heather Parisi