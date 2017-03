Lo Stato Sociale: ascolta il nuovo singolo “Buona sfortuna” + testo (a breve il video)

Era il 9 maggio 2016 quando i simpaticoni de Lo Stato Sociale pubblicarono sui social network il testo di “una canzone che ancora non esiste”, un brano in fase embrionale intitolato adesso Buona Sfortuna, nuovo singolo estratto dal terzo album della band bolognese “Amore, lavoro e altri miti da sfatare“, che vedrà la luce domani, venerdì 10 marzo 2017.

Dopo “Amarsi Male”, “Vorrei Essere Una Canzone” e “Mai stati meglio”, da venerdì è in rotazione radiofonica nazionale il divertente brano in oggetto, il cui testo è stato decisamente modificato rispetto a quello proposto sui social poco meno di un anno fa.





“Mai scritto una canzone così pop, e forse mai più lo faremo. Le parole della canzone sono una maledizione gentile ma spietata verso un amore tradito. Il sorriso che porta con sé il ritmo incalzante e leggero del brano si infrange contro questa lista di pessimi auguri che almeno una volta ognuno di noi ha riservato a chi gli ha fatto davvero un male futile“. Con queste parole quelli de Lo Stato Sociale hanno definito la nuova loro chicca, che sono certo, vi strapperà almeno un sorriso.

In “Buona sfortuna”, Enrico “Carota” Roberto canta come una popstar da classifica, in stile Cesare Cremonini per intenderci: “A volte scherziamo immaginandoci Carota vestito come una popstar da classifica, mentre suona, balla e canta allungando le vocali come Cremonini. Beh, stavolta glielo abbiamo fatto fare sul serio e ci è pure piaciuto“. Avendo ascoltato il singolo, non posso che confermare il tutto.

In data odierna dovrebbe uscire il video ufficiale che accompagna il brano, un filmato diretto da Zurb per The Prodactive.

Nell’irriverente e divertente filmato, dal sorprendente finale, vedremo come protagonisti Arianna, Michael e Mario, al centro di un curioso triangolo amoroso.

In attesa del videoclip, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire trovate le parole da me trascritte.

Link sponsorizzati









Lo Stato Sociale – Buona sfortuna testo (Digital Download)

Spero che ti possa tagliare come un foglio mentre firmi per la casa nuova

e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera.

Spero che sia l’uomo perfetto

ma non noti se ti tagli i capelli

e confonda il tuo compleanno con quello di sua madre.

Ahahahah

Vorrei che almeno un giorno a settimana

l’autobus arrivi tardi

vorrei che nella pioggia un’auto nera

schizzi la tua gonna corta

che passavo più tempo con le mani perse là sotto

piuttosto che attaccato al volante di un’auto nera

la mia auto nera.

Buona, buona sfortuna

buona, buona sfortuna

come te non c’è nessuna e per fortuna

amore buon viaggio e…

buona sfortuna.

Spero che le cose non si mettano bene e ci si arrivi al giorno della tua festa

e il cane dei vicini abbai ogni sera ma solo quando guardi un film

e tutte le tue amiche facciano l’amore, nelle notti in cui non sai dormire

e i resti della spesa siano tutti di rame.

Ahahahah

Vorrei non ti facessero mai male le gambe

quando torni dal lavoro

ma avessi una fitta al ginocchio mentre

ti pieghi per fare l’amore

vorrei non ti riuscisse il colore nuovo dei capelli

ti facesse incaz*are non ti facesse riuscire

per due giorni di casa.

Buona, buona sfortuna

buona, buona sfortuna

come te non c’è nessuna e per fortuna

amore buon viaggio e…

buona sfortuna.

[Break strumentale]

Buona, buona sfortuna

buona, buona sfortuna

come te non c’è nessuna e per fortuna

fai pure buon viaggio

che poi ti raggiungo

ma forse mi perdo

e buona sfortuna.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi