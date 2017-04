Buon compleanno Radio Italia – 35 anni di grandi successi: tracklist della compilation

Per festeggiare il 35esimo anniversario di Radio Italia, il 7 aprile 2017 è uscita la nuova compilation battezzata “Buon compleanno Radio Italia – 35 anni di grandi successi”, uno speciale box set composto da 4 CD.

All’interno dei quattro dischi sono presenti un totale di 74 canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e naturalmente di Radio Italia, gloriosa emittente radiofonica nata il lontano 26 febbraio 1982.

Firmato dalla label Solomusicaitaliana e distribuito da Sony Music, l’album è quindi una sorta di viaggio che attraversa 35 anni di Musica Italiana: il primo CD include pezzi che vanno dal 1982 al 1990, il secondo brani dal 1991 al 1999, il terzo dal 2000 al 2009 ed il quarto dal 2010 al 2017.

La versione fisica viene venduta ad un prezzo di circa 18 euro, mentre su iTunes la versione digitale a 10,99 €.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse nella compilation.

Tracklist Buon compleanno Radio Italia – 35 anni di grandi successi

(La compilation è disponibile su Amazon nelle seguenti versioni 4 CD – Download – Download su iTunes)

Cd 1 (dal 1982 al 1990)

1 LOREDANA BERTÈ Non sono una signora, 2 RICCARDO FOGLI Storie di tutti i giorni, 3 VASCO ROSSI Vita spericolata, 4 ANTONELLO VENDITTI Ci vorrebbe un amico, 5 MANGO Oro, 6 GIANNI MORANDI Uno su mille, 7 MINA & RICCARDO COCCIANTE Questione di feeling, 8 CLAUDIO BAGLIONI La vita è adesso, 9 MATIA BAZAR Ti Sento, 10 ZUCCHERO Senza una donna, 11 FIORELLA MANNOIA Quello che le donne non dicono, 12 MASSIMO RANIERI Perdere l’amore, 13 RAF Ti pretendo, 14 MIA MARTINI Almeno tu nell’universo, 15 FRANCESCO DE GREGORI La donna cannone, 16 AMEDEO MINGHI e MIETTA Vattene amore, 17 MARCO MASINI Disperato

Cd 2 (dal 1991 al 1999)

1 LUCIO DALLA Attenti al lupo, 2 PINO DANIELE Quando, 3 LUCA CARBONI Mare mare, 4 ENRICO RUGGERI Mistero, 5 VASCO ROSSI Senza parole, 6 883 Come mai, 7 GIANNA NANNINI Meravigliosa creatura, 8 GIANLUCA GRIGNANI La mia storia tra le dita, 9 ANDREA BOCELLI feat. GIORGIA Vivo per lei, 10 MINA Volami nel cuore, 11 FRANCO BATTIATO La cura, 12 CARMEN CONSOLI Confusa e felice, 13 NEK Laura non c’é, 14 PATTY PRAVO …E dimmi che non vuoi morire, 15 MARINA REI Primavera (You To Me Are Everything), 16 ALEX BRITTI Solo una volta (o tutta una vita), 17 BIAGIO ANTONACCI Iris (Tra le tue poesie), 18 LIGABUE Una vita da mediano

Cd 3 (dal 2000 al 2009)

1 LUNAPOP Un giorno migliore, 2 TIROMANCINO La descrizione di un attimo, 3 EROS RAMAZZOTTI Fuoco nel fuoco, 4 GEMELLI DIVERSI Mary, 5 ELISA Luce (tramonti a nord est), 6 TIZIANO FERRO Imbranato, 7 DANIELE SILVESTRI Salirò, 8 IRENE GRANDI Bruci la città, 9 GIORGIA Gocce di memoria, 10 LE VIBRAZIONI Dedicato a te, 11 FRANCESCO RENGA Angelo, 12 NEGRITA Rotolando verso sud, 13 MODÀ Quello che non ti ho detto, 14 NEGRAMARO Via le mani dagli occhi, 15 FABRIZIO MORO Pensa, 16 GIUSY FERRERI Non ti scordar mai di me, 17 LAURA PAUSINI Invece no, 18 NOEMI feat. FIORELLA MANNOIA L’amore si odia, 19 MALIKA AYANE Come foglie

Cd 4 (dal 2010 al 2017)

1 CESARE CREMONINI Mondo, 2 MARCO MENGONI In un giorno qualunque, 3 GIORGIA Tu mi porti su, 4 NOEMI Sono solo parole, 5 ARISA La notte, 6 CHIARA Due respiri, 7 CLUB DOGO feat. GIULIANO PALMA P.E.S., 8 FRANCESCA MICHIELIN Distratto, 9 ALESSANDRA AMOROSO Ciao, 10 EMMA Amami, 11 ELISA L’anima vola, 12 TIZIANO FERRO Potremmo ritornare, 13 FRANCESCO RENGA Vivendo adesso, 14 BIAGIO ANTONACCI Dolore e forza, 15 J-AX con IL CILE Maria Salvador, 16 BABY K feat. GIUSY FERRERI Roma – Bangkok, 17 ALESSIO BERNABEI Noi siamo infinito, 18 RAPHAEL GUALAZZI L’estate di John Wayne, 19 SAMUEL Rabbia, 20 J-AX & FEDEZ feat. ALESSANDRA AMOROSO Piccole cose













