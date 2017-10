Bryan Adams – Ultimate è il nuovo album-raccolta con 2 inediti: tracklist ufficiale

Il 3 novembre 2017 vedrà la luce la nuova raccolta di Bryan Adams che si intitola Ultimate, best of del cantautore canadese contenente anche due nuove canzoni.

Sono complessivamente 21 le tracks racchiuse nella compilation, che vanno dal 1983 (anno di uscita del terzo disco Cuts Like a Knife) al 2015 (anno di rilascio dell’ultima fatica discografica Get Up), più due brani inediti del 2017.





I due nuovi pezzi, i primi dopo 2 anni di silenzio del rocker, sono stati scritti con il collaboratore di lunga data Jim Vallance e si intitolano:

“Ultimate Love”, brano che abbraccia l’idea che nonostante l’incertezza di questo mondo, l’amore è quello che alla fine cerchiamo

e “Please Stay”, una canzone scritta pensando al musical di Broadway Pretty Woman, basato sul Film di Gerry Marshall.

Quest’ultima è disponibile come primo singolo estratto dalla raccolta e dal 20 ottobre viene trasmessa nelle radio italiane. E’ senz’altro una bella e gradevole canzone che ho avuto la fortuna di ascoltare e della quale parleremo in questo sito.

L’obiettivo di questo best of, è quello di condensare l’enorme catalogo di Bryan Adams, che ha all’attivo tredici album in studio, 5 dischi live, 5 raccolte e oltre 75 singoli, in 21 tracks, dando la certezza all’ascoltatore di riuscire a catturare la vera essenza di una carriera fatta di innumerevoli hit, come ad esempio “Cloud Number Nine”, (Everything I Do) I Do It for You”, “Cuts Like A Knife”, “Summer Of ’69”” e “Run To You”.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta.

Tracklist Ultimate – Bryan Adams album (Audio CD – Vinile – Download: su Amazon – su iTunes)

Go Down Rockin’ Can’t Stop This Thing We Started Run to You Ultimate Love Heaven It’s Only Love (con Tina Turner) Here I Am When You’re Gone [feat. Melanie C] Cloud Number Nine (Chicane Mix) (Everything I Do) I Do It for You You Belong to Me Summer of ’69 Have You Ever Really Loved a Woman? (From “Don Juan DeMarco”) Somebody Please Forgive Me Cuts Like a Knife The Only Thing That Looks Good on Me Is You All for Love (From “The Three Musketeers”) [feat. Sting & Rod Stewart] Back to You MTV Unplugged) Please Stay 18 Til I Die













