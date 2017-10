Bryan Adams – Please Stay è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Si intitola Please Stay il nuovo bellissimo singolo del cantautore canadese Bryan Adams, rilasciato nei digital store e nelle piattaforme streaming il 13 ottobre 2017.

Si tratta del primo singolo estratto dall’album-raccolta Ultimate, che vedrà la luce il 3 novembre 2017. Nell’atteso best of, ci sarà un secondo pezzo inedito, che in futuro diverrà sicuramente singolo, ma concentriamoci su questa track…





Please Stay, orecchiabile canzone in pieno stile Adams, è stata scritta dal rocker con la collaborazione di Jim Vallance. A riguardo, Bryan ha affermato che “si tratta di una canzone scritta pensando al musical di Broadway Pretty Woman, basato sul Film di Gerry Marshall“.

Per quel che concerne il significato del testo, nel brano Adams ammette i propri errori e prega la persona amata di restare, di continuare a stare insieme a lui.

E’ questo il concept della track, che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono, non prima di avervi annunciato che a novembre, il cantautore sarà in concerto nella penisola. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su ticketone. Queste le date:

PADOVA – Kioene Arena (ex PalaFabris) ven, 10/11/17

ASSAGO – Mediolanum Forum sab, 11/11/17

TORINO – PalaAlpitour (Ex Palaolimpico) dom, 12/11/17

ROMA – Palalottomatica mar, 14/11/17

RIMINI – RDS Stadium mer, 15/11/17

BOLZANO – Stadthalle/Palasport gio, 16/11/17

Bryan Adams – Please Stay traduzione (Download – Su iTunes)

Link sponsorizzati









Abbiamo condiviso un momento speciale

Credo che pensi la stessa cosa anche tu

So che volevi di più

Al momento, questo è il massimo che riesco a fare.

Se ti avessi dato troppo poco e troppo tardi

Come fa ad essere un no

Non voglio rinunciare a te

E non voglio lasciarti andare, per favore rimani

Mi serve solo un po’ di tempo

E una mano per trovare

Tutte le parole da dire, ti prego resta

Prima di uscire da quella porta

So che volevi di più

Quindi dammi ancora un giorno, per favore resta

Stavi cercando te

Ero alla ricerca di me

A volte è dura capire la differenza

Tra ciò che vogliamo e ciò di cui abbiamo bisogno

Potrei non aver detto cose giuste

Ma so quello che provo

Dammi un’altra possibilità

Baby possiamo realizzare tutto questo, ti prego resta

Non voglio sentirti dire addio

Perché ci sono milioni di motivi per cui

Non dovremmo permettere che finisca così, per favore resta

Non voglio vederti andar via

Devo farti nuovecanzoni.com sapere che

Alcune cose sono difficili da dire, ti prego resta

Ti prego resta

Non voglio che te ne vai, per favore resta

Non dovremmo permettere che finisca così

So che volevi di più

Dammi un altro giorno,

Ti prego resta

Powered by NuoveCanzoni.com

Please Stay – Bryan Adams – Testo

We shared a special moment

I think you felt it too

I know you wanted more

Right now, this is the best that I can do

If I gave you too little too late

How is that a no

I don’t wanna give you up

But I don’t wanna let you go, please stay

I just need a litte time

And a little help to find

All the words to say, please stay

Before you walking out the door

I know you wanted more

So give me one more day, please stay

You were looking after you

I was looking after me

Sometimes it’s hard to know the difference

Between what we want and what we need

I might not have said all the right things

But I know the way I feel

Give me one more chance

Baby we can make this real, please stay

Don’t wanna hear you say goodbye

‘Cause there’s a million reasons why

We shouldn’t let it end this way, please stay

I don’t wanna see you go

I need to let you know

Some things are hard to say, please stay

Please stay

Don’t wanna walk away, please stay

We shouldn’t let it end this way

I know you wanted more

Just give me one more day,

Please stay

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi