Bruno Martini: guarda il video del nuovo singolo Sun Goes Down feat. Isadora (con testo e traduzione)

Bruno Martini è un dj e produttore discografico brasiliano, che quando aveva appena 16 anni firmò un contratto Disney Records, il che gli consentì di farsi un nome, collaborando con popstar come Selena Gomez e Demi Lovato.

Dopo aver condiviso il palco con colleghi del calibro di Steve Angello e David Guetta, ha collaborato con il collega e connazionale Alok Achkar Peres Petrillo, meglio conosciuto semplicemente come Alok, artista che la celebre rivista DJ Mag, ha inserito al 25esimo posto nella classifica dei 100 dj più popolari al mondo. Insieme hanno recentemente prodotto la hit Here me now feat. Zeeba e la recentissima Never Let Me Go, sempre con il featuring del cantante e chitarrista californiano Zeeba.

Per l’occasione Bruno martini si è messo in proprio, producendo la canzone in oggetto, un’orecchiabile brano a mio parere decisamente radio friendly. Anche se attualmente non viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche italiane, sono certo che in futuro “Sun Goes Down” lo sarà, in quanto sarebbe un peccato se questo non avvenisse.

La nuova canzone è stata rilasciata lo scorso 9 giugno e viene interpretata dall’emergente Isadora, cantante sconosciuta ma dotata di una bella voce.

Il singolo è accompagnato dal video ufficiale diretto da Miguel Cariello e disponibile dal 21 luglio. Il filmato è stato girato in Brasile, a Rio de Janeiro per esattezza.

Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Bruno Martini – Sun Goes Down traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ti chiamo a tarda notte

Tutto quello che voglio sballarmi

Sentire il ​​vento che batte sui miei capelli

Ho bisogno di sentirmi viva

Sveglia tutta la notte, al tuo fianco

Non sono preoccupata

Al buio, mi sento così bene

Nessuno eccetto te e me

[Ritornello]

E ti voglio nella luce d’estate

E ho bisogno di te finché non tramonta il sole

Sarò con te nel mio paradiso

Perché ho bisogno di te finché non tramonta il sole

E ti voglio nella luce d’estate

E ho bisogno di te finché non tramonta il sole

Sarò con te nel mio paradiso

Perché ho bisogno di te finché il sole non tramonta

[Ponte]

Finché il sole non

Finché il sole non

Finché il sole non tramonta

Finché il sole non tramonta

Finché il sole non tramonta

[Strofa 2]

Stringimi forte, senti il mio fuoco

I nostri battiti cardiaci sono sincronizzati tutta la notte

Sento la marea, sei la mia vita

Baciami una volta ti bacierò due volte

Sveglia tutta la notte, al tuo fianco

Non sono preoccupata

Al buio, mi sento così bene

Nessuno eccetto te e me

[Ritornello]

E ti voglio nella luce d’estate

E ho bisogno di te finché non tramonta il sole

Sarò con te nel mio paradiso

Perché ho bisogno di te finché non tramonta il sole

E ti voglio nella luce d’estate

E ho bisogno di te finché non tramonta il sole

Sarò con te nel mio paradiso

Perché ho bisogno di te finché il sole non tramonta

[Ponte]

Finché il sole non

Finché il sole non

Finché il sole non tramonta

Finché il sole non

Finché il sole non

Finché il sole non tramonta

Sun Goes Down – Bruno Martini – Testo

[Verse 1]

Hit you up, late at night

All I want is to get high

Feel the wind, hit my hair

I need to feel alive

Up all night, by your side

I’m not preoccupied

Through the dark, feels so good

No one but me and you

[Chorus]

And I want you in the summer light

And I need you till the sun goes down

I’ll be with you in my paradise

Cuz I need you till the sun goes down

And I want you in the summer light

And I need you till the sun goes down

I’ll be with you in my paradise

Cuz I need you till the sun goes down

[Bridge]

Till the sun goes

Till the sun goes

Till the sun goes down

Till the sun goes

Till the sun goes

[Verse 2]

Hold me close, feel my fire

Our heartbeats sync’d all night

Feel the tide, be my life

Kiss me once I’ll kiss you twice

Up all night, by your side

I’m not preoccupied

Through the dark, feels so good

No one but me and you

[Chorus]

And I want you in the summer light

And I need you till the sun goes down

I’ll be with you in my paradise

Cuz I need you till the sun goes down

And I want you in the summer light

And I need you till the sun goes down

I’ll be with you in my paradise

Cuz I need you till the sun goes down

[Bridge]

Till the sun goes

Till the sun goes

Till the sun goes down

Till the sun goes

Till the sun goes

Till the sun goes down

















