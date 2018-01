Bruno Mars & Cardi B nel remix di Finesse: video ufficiale, testo e traduzione

Finesse è il nuovo singolo di Bruno Mars estratto dall’ultima fatica discografica 24K Magic, pubblicata il 18 novembre 2016 e certificata Oro nella penisola.

Ad oltre un anno dal rilascio del progetto, il cantautore e ballerino statunitense torna con il remix del brano (non incluso nell’album), inciso con la collaborazione della sempre più in voga e richiesta rapper newyorkese Belcalis Almanzar, aka Cardi B, che fino a qualche anno fa faceva la spogliarellista.





Lei ha il padre di origini dominicane e la madre di origini trinidadiane e come è ormai quasi consuetudine, ha iniziato ad accumulare popolarità attraverso il web, in particolar modo Instagram, per poi nel 2015 divenire membro regolare del cast della serie-reality Love & Hip Hop: New York (VH1). Lo stesso anno debutta anche come cantante per il remix del brano Boom Boom di Shaggy eseguito da Popcaan e dopo un paio di mixtapes rilasciati l’anno successivo, nel 2017 arriva la firma un contratto discografico con Atlantic Records e da lì in avanti rilascia un EP e qualche canzone, anche e specialmente come featured artist, come il brano in oggetto, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso. Su Youtube è invece possibile ascoltare l’originale.

Bruno Mars, che di certo non ha bisogno di presentazioni, si affida all’artista del momento per rilanciare la terza fortunata era discografica, e lo fa con la penultima traccia, la numero 8. Considerando che è passato ben più di un anno dal rilascio del disco, uno dei più venduti negli ultimi mesi, mi viene da pensare che potrebbe vedere la luce un repackage con qualche inedito, ma ovviamente sono solamente mie considerazioni e quindi non vi è nulla di ufficiale a riguardo.

Ma tornando alla canzone, si tratta di una uptempo in stile anni ’90 che, dal punto di vista del testo, si differenzia dall’originale per via di una strofa aggiuntiva, la prima, ovviamente rappata da Cardi, ormai specializzata in collaborazioni con importanti artisti.

Da oggi è online il video ufficiale diretto dallo stesso Mars e co-diretto da Florent Dechard. Il filmato rende omaggio alla sigla iniziale della serie televisiva americana “In Living Color”.

Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Finesse remix traduzione – Bruno Mars & Cardi B (Download – Finesse Remix)

[Strofa 1: Cardi B]

Porsche decapottabile, Rolex al polso

La mia catena piena di diamanti

Cardi B, in copertina sul magazine straight stuntin, non puoi dirmi niente

Sono in cima al mondo e ho cambiato le regole del gioco (mi vedi)

È il mio grande ballo del Bronx, ho fatto tremare tutte le ragazze

Il mio bel culone ha fatto impazzire tutti i ragazzi

Sono passata da banconote, ora gli elastici si rompono

Bruno ha cantato per me mentre faccio soldi ballando come

Sì, faccio costantemente selfie o foto per prodotti costosi (ahi!)

Colpisco il rapper Lil Jon, okay (okay), okay (okay)

Oh, sì, grondiamo di finezza, veniamo pagati (ow!)

[Strofa 2: Bruno Mars]

Ooh, non siamo una bella coppia?

C’è un motivo per cui guardano tutta la notte

Sì, so che faremo girare le teste per sempre

Quindi stasera ti mostrerò a tutti

[Pre-Ritornello: Bruno Mars]

Quando cammino con te

Vedo cambiare l’intera stanza

Baby, questo è l’effetto che fai

No piccola non giocare (o “scherzare”)

Prenditela con la mia fiducia

Oh, dai la colpa alle tue misure

Copriti

Proprio così

[Ritornello: Bruno Mars]

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

[Strofa 3: Bruno Mars]

Adesso vacci piano con me piccola

Perché adoro come ci si sente quando ci diamo dentro

Sì, la nostra intesa è così magnetica in pista

Nulla ci potrà fermare stasera

[Pre-Ritornello: Bruno Mars]

Quando cammino con te

Vedo cambiare l’intera stanza

Baby, questo è l’effetto che fai

No piccola non giocare (o “scherzare”)

Prenditela con la mia fiducia

Oh, dai la colpa alle tue misure

Copriti

Proprio così

[Ritornello: Bruno Mars]

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

[Ponte: Bruno Mars & Cardi B]

Ragazzi prendete le vostre dame se sono d’accordo

Dille che è l’unica, l’unica della tua vita

Signore prendete i vostri uomini e facciamoli come si deve

Se la pensate come me

Sì, abbiamo fatto centro, abbiamo fatto centro

Non ci si sente così bene ad essere noi, eh?

Sì, abbiamo fatto centro, abbiamo fatto centro

Ragazza abbiamo fatto centro

Sì, ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta

Non ci si sente così bene ad essere noi, eh?

Sì, ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta

[Ritornello: Bruno Mars]

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

Siamo qui a grondare di finezza

Non ha alcun senso

Qui fuori a grondare di finezza

Tu lo sai, lo sai

[Ponte: Bruno Mars & Cardi B]

Ragazzi prendete le vostre dame se sono d’accordo

Dille che è l’unica, l’unica della tua vita

Signore prendete i vostri uomini e facciamoli come si deve

Se la pensate come me

Sì, abbiamo fatto centro, abbiamo fatto centro

Non ci si sente così bene ad essere noi, eh?

Sì, abbiamo fatto centro, abbiamo fatto centro

Ragazza abbiamo fatto centro

Sì, ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta

Non ci si sente così bene ad essere noi, eh?

Sì, ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta

Finesse Remix testo

[Verse 1: Cardi B]

Drop top Porsche, Rollie on my wrist

Diamonds up and down my chain

Cardi B, straight stuntin’, can’t tell me nothin’

Bossed up and I changed the game (you see me)

It’s my big Bronx boogie, got all them girls shook

My big, fat ass got all them boys hooked

I went from dollar bills, now we poppin’ rubber bands

Bruno sang to me while I do my money dance like

Aye, flexin’ on the gram like (aye!)

Hit the Lil Jon, okay (okay), okay (okay)

Oh, yeah we drippin’ in finesse, getting paid (ow!)

[Verse 2: Bruno Mars]

Ooh, don’t we look good together?

There’s a reason why they watch all night long

Yeah, I know we’ll turn heads forever

So tonight I’m gonna show you off

[Pre-Chorus: Bruno Mars]

When I’m walkin’ with you

I watch the whole room change

Baby, that’s what you do

No my baby don’t play

Blame it on my confidence

Oh, blame it on your measurements

Shut that shit down on sight

That’s right

[Chorus: Bruno Mars]

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

[Verse 3: Bruno Mars]

Now slow it down for me baby

‘Cause I love the way it feels when we grind

Yeah, our connection’s so magnetic on the floor

Nothing can stop us tonight

[Pre-Chorus: Bruno Mars]

When I’m walkin’ with you

I watch the whole room change

Baby, that’s what you do

No my baby don’t play

Blame it on my confidence

Oh, blame it on your measurements

Shut that shit down on sight

That’s right

[Chorus: Bruno Mars]

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]

Fellas grab your ladies if your lady fine

Tell her she the one, she the one for life

Ladies grab your fellas and let’s do this right

If you’re on one like me in mind

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Girl we got it goin’ on

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

[Chorus: Bruno Mars]

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]

Fellas grab your ladies if your lady fine

Tell her she the one, she the one for life

Ladies grab your fellas and let’s do this right

If you’re on one like me in mind

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Girl we got it goin’ on

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah we got it goin’ on, got it goin’ on

















