Bright – The Album: la colonna sonora del film: info e tracklist

Parliamo dell’interessante colonna sonora di Bright, il film fantascientifico scritto da Max Landis e diretto da David Ayer (Fury, Suicide Squad), che ha come protagonista la star Will Smith. La pellicola verrà trasmessa il 22 dicembre 2017 esclusivamente su Netflix ed è in assoluto il film più costoso della storia di questa piattaforma on-line, con un investimento che ha superato i 90 milioni di dollari.

Prima di parlare della soundtrack, volevo spendere due parole su quest’altrettanto interessante film, ambientato in una realtà alternativa, nella quale gli esseri umani condividono il pianeta con varie creature fantastiche (elfi, orchi, fate), che 2000 anni prima, vennero sconfitte dagli umani in una guerra. Stranamente in seguito gli esseri umani decisero di accoglierle e integrarle nella propria società, così l’agente dell’LAPD, Scott Ward (Will Smith) si ritrova come partner Nick Jacoby (Joel Edgerton), il primo orco nella storia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. La coppia indaga su una bacchetta magica, considerata un’arma illegale, in grado di consentire al suo possessore l’utilizzo della stregoneria.





La colonna sonora della pellicola, battezzata “Bright – The Album” è ricca di star: Sam Hunt, Logic & Rag’n’Bone Man, DRAM & Neil Young, Migos & Marshmello, Bastille, Portugal. The Man, Ty Dolla $ign & Future ft. Kiiara, Camila Cabello & Grey, Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha, Steve Aoki & Lil Uzi Vert, alt-J, A$AP Rocky & Tom Morello e Meek Mill, YG & Snoop Dogg.

Nella soundtrack vi sono tredici tracks, tra le quali prime due canzoni sbloccate Darkside di Ty Dolla $ign & Future feat. Kiiara e World Gone Mad dei Bastille, che credo sia il primo singolo ufficiale estratto. Entrambi i pezzi sono disponibili dallo scorso 9 novembre.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutti i brani in scaletta nella soundtrack, il cui rilascio è fissato al prossimo 15 dicembre.

Tracklist colonna sonora Bright – The Album (Audio CD – Download)

Broken People – Logic & Rag’n’Bone Man World Gone Mad – Bastille Home – Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha Crown – Camila Cabello & Grey Darkside (feat. Kiiara) – Ty Dolla $ign & Future [Audio] Danger – Migos & Marshmello That’s My N**** – Meek Mill, YG & Snoop Dogg Smoke My Dope – Steve Aoki & Lil Uzi Vert FTW (F**k The World) – A$AP Rocky & Tom Morello Cheer Up – Portugal. The Man Hares On The Mountain – alt-J Campfire – DRAM & Neil Young This Land Is Your Land – Sam Hunt













