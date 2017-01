Brian Eno: ascolta l’album 2017 “Reflection”

A qualche mese di distanza da The Ship, il musicista, compositore e produttore discografico britannico Brian Eno, ha pubblicato per Warp Records il nuovo album che si intitola Reflection, disponibile dal 2 gennaio 2017 nel formato CD e vinile e dallo scorso 31 dicembre in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il disco è composto da una singola track di 54 minuti di musica ambientale (o musica d’ambiente), genere musicale in cui il tono e l’atmosfera possono assumere più importanza dei valori di ritmo e struttura così come vengono tradizionalmente concepiti in ambito musicale.





Grazie alla tecnologia digitale, l’ambient trova piena realizzazione ed il progetto, come si evince dal titolo, è un flusso sonoro dal carattere meditativo (che Brian chiama “thinking music”), che con una app, si riproduce per ascoltarne infinite variazioni. L’applicazione riesce infatti a cambiare la musica in diversi momenti della giornata.

Gli amanti del genere non possono di certo lasciarsi scappare Reflection, l’ennesimo interessante lavoro di questo grande artista classe 1948.

