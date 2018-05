Boomdabash & Loredana Bertè nel nuovo singolo “Non ti dico no”: audio e testo e traduzione

Dopo Barracuda feat. Jake La Furia & Fabri Fibra, uscito lo scorso aprile, i Boomdabash ci propongono un nuovo singolo battezzato Non ti dico no, un bel pezzo che vede la collaborazione della mitica Loredana Bertè, nei digital store, in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 4 maggio 2018. Non ti dico no, anticipa l’uscita del nuovo album del gruppo, dei in uscita il 15 Giugno, ma sarà anche incluso nel nuovo album di inediti di Loredana Bertè, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

Sono gli ormai richiestissimi producers multiplatino Takagi & Ketra coloro i quali hanno firmato la produzione di questa energica canzone che esalta l’amore in tutte le sue forme e nelle sue mille sfumature e che ben rispecchia l’inconfondibile solarità che ha sempre contraddistinto il gruppo di origine salentina, una delle migliori band reggae italiane, in grado di mescolare con ottimi risultati elementi raggae, soul, drum & bass e hip hop

Per l’occasione i Boom Da Bash hanno ingaggiato questa intramontabile icona della musica italiana, che con la sua voce impreziosisce il brano rendendolo potente e graffiante, ma del resto fu proprio la cantautrice calabrese classe ’50 a sdoganare nella penisola il reggae, lo fece nel lontano 1979 con la sua sempre molto attuale hit “E La luna bussò”.

E’ lei a cantare l’incisivo ed orecchiabile ritornello, uno degli elementi che rende la nuova canzone adatta alla calda stagione ed un potenziale tormentone dell’estate 2018.

Prossimamente uscirà il videoclip (una breve anteprima) diretto dal veterano Cosimo Alemà ed interamente girato a Milano. Le protagoniste del video saranno delle ragazze, che in una spensierata serata vivono il loro amore, un sentimento capace di oltrepassare ogni schema e pregiudizio, in quanto l’amore è libero ed amare liberamente è un diritto di tutti.

Testo (Download)





[Loredana Bertè]

Questa sera non ti dico no

arriviamo in Cile in autostop

non chiedermi la luna, tanto la conosco

questa sera non ti dico no

domani non lo so.

[Boomdabash]

Il tuo profumo resta fra le mie dita

ti rincorro come fossi l’ultimo treno della vita

questo caldo frantuma le ossa

prima che l’acqua corroda la roccia

bedda nesciamo ovunque bye bye

lontano dai guai dove nessuno lo sa

per dimenticare in una notte intera

tutto quello che non va

ti prometto che stasera.

[Loredana Bertè]

Questa sera non ti dico no

puoi portarmi fino in Messico

ma non andiamo al mare, in qualunque posto

c’è troppa gente ad agosto

e questa sera non ti dico no

arriviamo in Cile in autostop

non chiedermi la luna, tanto la conosco

questa sera non ti dico no

domani non lo so

questa sera non ti dico no

questa sera non ti dico no.





[Boomdabash]

Never felt this way before

you get into my life

remember the first time that I saw you

were going so high, hig, high

but now you’re feeling so low low low

and it’s funny how this life can be so cruel and sad

it’s like a journey to nowhere fly to the moon and back

together we can set the world on fire but

you don’t realise girl love is a liar.

[Traduzione della strofa]

Non mi sono mai sentito così prima

che tu entrassi nella mia vita

ricordo la prima volta in cui ti ho vista

stavamo volando così in alto, alto, alto

ma ora ti senti così abbattuta, abbattuta, abbattuta

ed è strano come questa vita possa essere così crudele e triste

è come un viaggio verso il nulla, volare sulla luna e tornare

insieme possiamo rivoluzionare il mondo ma

non ti rendi conto che l’amore è bugiardo.

[Loredana Bertè]

Questa sera non ti dico no

puoi portarmi fino in Messico

ma non andiamo al mare, in qualunque posto

c’è troppa gente ad agosto

e questa sera non ti dico no

arriviamo in Cile in autostop

non chiedermi la luna, tanto la conosco

questa sera non ti dico no

domani non lo so

questa sera non ti dico no

domani non lo so

perché la vita va di fretta, sempre troppo da fare

e domani magari, magari in questo mare non ci puoi nuotare

e l’ho pagata sulla pelle

e non mi ha dato il resto

e la sera i locali, locali

chiudono troppo presto

chiudono troppo presto

si

oh.

[Loredana Bertè]

Questa sera non ti dico no

puoi portarmi fino in Messico

ma non andiamo al mare, in qualunque posto

c’è troppa gente ad agosto

e questa sera non ti dico no

arriviamo in Cile in autostop

non chiedermi la luna, tanto la conosco

questa sera non ti dico no

domani non lo so.