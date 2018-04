Boomdabash – Barracuda feat. Jake La Furia & Fabri Fibra: audio e testo

I Boomdabash, gruppo salentino composto da Blazon (Angelo Cisternino), Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano) e Mr. Ketra (Fabio Clemente) sono tornati con il nuovo scoppiettante singolo “Barracuda”, nei digital store e in streaming dal 6 aprile 2018.

Inciso con la collaborazione dei rapper Jake La Furia & Fabri Fibra, Barracuda dovrebbe essere il primo estratto dal nuovo progetto discografico della band, che farà seguito a Radio Revolution (2015).

La canzone paragona la figura del barracuda alla rivincita di quelli che sin da piccoli sono stati emarginati, principalmente a causa del fatto di essere introversi e timidi, persone che sono tuttavia riuscite ad emergere grazie ai sacrifici e alla determinazione, abbattendo definitivamente le paure di cui erano afflitti e divenendo più forti di prima.

Il brano è un mix energico che conferma l’innata versatilità del gruppo pugliese, capace di essere a proprio agio in diversi range e stili musicali, fino a spaziare nell’hip hop, che in questo caso viene affidato a due dei più importanti esponenti del rap italiano.

In attesa del video musicale, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alle parole che compongono questo pezzo.

Testo Barracuda (Download)

[Intro: Boomdabash]

Nuoto in un mare nero come la pece noi siamo gli ultimi della nostra specie e tu invece

C’hai l’occhio spento

Migrekans

Ti si vedo ma non sei reale

Avatar.

[Jake La Furia]

Ho i denti dorati affilati come un barracuda

Quando mastico uccido

Conto contanti e carati fra e lei balla nuda

Come in Maracaibo

Sangue e carne cruda

Non c’è pace nel posto in cui vivo

La strada non è un buon motivo per essere Giuda

Appeso a un ramo d’ulivo

E’ il triangolo delle Bermuda

Da quando ero quattordicenne

Se scrivessi una vita vissuta

Finirei un milione di penne

Megalodonte in un mare di squali

Noi tali e quali Jake e Boomdabash

Rappo talmente blindato che foro i quintali come un kalash’,

Dimmi sangue caldo che mai ti fermi e ti fermerai

Il mare calmo non ha mai fatto esperti sti marinai

Scrivo per riempirmi l’ego

Con la mano di dio come Diego

Non importa che tu non ti spezzi

Mi va bene pure se ti piego, zio

[Boomdadash]

Nuoto veloce come un barracuda

In questo mare di squali paura nessuna

A pancia piena con la bocca chiusa

Tu pesce piccolo e io barracuda

Barracuda

Barracuda

Tu pesce piccolo e io barracuda

Dicono aiutati che dio ti aiuta

Tu pesce piccolo e io barracuda.

[Boomdadash]

Mo te fazzu la scola

Mo te mandu alla scola

Mentre sta cunti la storia

Paya tutta nn’aura storia

E mentre te faci lu spiertu invece amie l’autri me fanno la ola

Te spiegu addu stai

Salento State of Mind

Statte cittu nun picca

Quistu parla e poi dopu me clicca

Ogne cosa face pe’ ripicca

Nu nni piace però poi retwitta

Pesci piccoli senza la lisca

Pesci piccoli quai intra la bisca

Troppi stannu qquai sulla lista

Osce ordinu frittura mista

Giru tranquillu scialla-la-la

E tu te stizzi (Ra!-ra!-ra!)

Perce te lassu senza nienti

Osce pe tie nce lu Ramadam

Nu te sta bisciu appostu

Comu stai comparema?! Whatagwan!?

Jake, Fibra e Boomdabash: Barracuda-da-da-dan!

[Boomdadash]

Nuoto veloce come un barracuda

In questo mare di squali paura nessuna

A pancia piena con la bocca chiusa (ah)

Tu pesce piccolo e io barracuda

[Fabri Fibra]

I soldi rendono felici (eh si eh)

Pago cene e pranzi agli amici (eh oh)

Vado a dormire quando voglio (buongiorno)

Non mi interessa che ore sono (che ore sono?)

Conta solo quanto si vende

Manco fossi un negozio di Gucci

Poi so bene come ci si sente

Quando spengono le luci

E dagli occhi ti escono fulmini

Perché contano solo i numeri

E noi che siamo stati gli ultimi

Ora è bello non dover lavorare il lunedì

Ero da solo senza una lira

Tu non immagini i sacrifici

Sono tornato più forte di prima

Quindi pregate per i miei nemici.

[Boomdadash]

Nuoto veloce come un barracuda

In questo mare di squali paura nessuna

A pancia piena con la bocca chiusa

Tu pesce piccolo e io barracuda

Barracuda

Barracuda

Tu pesce piccolo e io barracuda

Dicono aiutati che dio ti aiuta

Tu pesce piccolo e io barracuda.